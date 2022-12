Skitrekk­ulykken hen­lagt: – Ikke funnet holde­punkter for å utføre et formelt tilsyn

Politiet har henlagt saken om 11-åringen som fikk heissnora i skitrekket rundt halsen. – Faren for gjentakelse er liten. Vi har ikke funnet holdepunkter for å utføre et formelt tilsyn, uttaler Statens jernbanetilsyn.