Politiledere ble hemmelig undersøkt i sju måneder: Brudd på regler om varsling og personvern

I 2018 rapporterte politimester Hans Vik til Politidirektoratet at rutinene for varsling var blitt fulgt. Nå, fire år senere, har den omstridte varslersaken blitt gransket. Konklusjon: Flere brudd på reglene for både varsling og personvern.