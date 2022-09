Minneord Torgeir Andreas Tanke Lund

Aftenbladet

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Minneord: Torgeir Andreas Tanke Lund ble født 19. august 1945 i Stange og sovnet stille inn i Sandnes med de nærmeste rundt seg 16. august.

Torgeir vokste opp i Nord-Norge, Trøndelag og Østlandet før turen gikk tilbake til de brede bygder ved Mjøsa der han i -64 avla examen artium ved Hamar Katedralskole.

Torgeir brant etter å lære mer innen matematikk, fysikk og kjemi. Etter avlagt eksamen, arbeidet han ved Universitetet i Oslo.

Han skrev avhandlinger innen kjernekjemi noe som også resulterte i et opphold ved CERN i Sveits. Universitetet Philipps University i Marburg an der Lahn ble senere hans arbeidssted. Der arbeidet han og skrev mange publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter. Samarbeidet med andre universiteter og forskningssteder resulterte i reiser og kontakter over hele verden.

Fra -83 og frem til pensjonistalder var Torgeir ansatt i Statoil. Her arbeidet han med flere viktige prosjekter vesentlig innen produksjon og utvinning, forskning og utvikling. Et internasjonalt forskningsmiljø var det foretrukne arbeidsstedet for han. Torgeir var en aktiv bidragsyter med artikler og foredrag så vel i USA som Russland, Tyskland og Frankrike. Det ble også tid til et årsopphold ved Institut Français du Pétrole i Paris.

Torgeir var en vennesæl mann. Han fôr aldri med store ord om seg og sitt. Han trivdes i festlig lag og var stolt av og glad i sin familie og venner. Sammen med Marit har han beriket verden med tre barn. De fikk tidlig smaken på friluftsliv. Torgeir var i sitt ess når han fikk stå ved ei elv eller ved et vann å fiske. Om fangsten ble mager spilte det ingen rolle. Han elsket den roen, stillheten og freden som opplevelsen bød på.

En god venn og solid familiefar har gått ut av tiden. Takk for alt, kjære venn.

På vegne av venner og kolleger

Bernt Sandøy og Anne M. Solheim