Fikk 12.500 kroner i bot etter forbikjøring i Saglandsbakken

Det skriver Dalane Tidene.

En mann fra Stavanger ble i september i fjor bøtelagt 8500 kroner etter å ha blitt målt til 109 kilometer i timen i 80-sonen i Saglandsbakken i september i fjor.

Mannen ble stoppet i en laserkontroll på toppen av bakken etter å ha passert en trailer i forbikjøringsfeltet. Han mener ifølge Dalane Tidene at fartsmålingen var riktig, men nektet likevel å godta bota på stedet fordi han mente han hadde kjørt forsvarlig. Han hevdet at han måtte opp i fart for å rekke å passere det tunge kjøretøyet i forbikjøringsfeltet.

Retten mener imidlertid at mannen handlet uaktsomt da han passerte traileren, og ble dømt til å betale saksomkostningene i tillegg til at bota økte til 10.500 kroner. Dermed økte regningen på forbikjøringen til 12.500 kroner.

Mannen sier til Dalane Tidene at han er meget skuffet over dommen, og at han vurderer å anke den.