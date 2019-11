Siste dans på Alstor-festen utsolgt på én dag

– Helt enormt! For en respons. Jeg trodde aldri vi skulle selge ut billettene på bare noen få timer, sier Kjetil Andersen i The Property Group (TPG).

Det er de som byr opp til en siste dans på Alstor lørdag 21. mars. Bare få dager etterpå starter riving av det tradisjonsrike hotellet for å bygge et nytt leilighetsprosjekt - Mosvannet Park.

– Fantastisk respons

Det var i september at Aftenbladet først meldte at Kjetil Andersen og Petter Smedvig Hagland ønsket å arrangere en siste fest på Alstor. Og i oktober kom meldingen om at billettinntektene og det øvrige overskuddet fra festen skal gå til foreningen for kreftsyke barn.

Den ideen var det John Klemetsen som kom opp med - bedre kjent som «Lille-John». Klemetsen han har vært med i Team Rynkeby Rogaland i over tre år, og det var i et organisasjonsmøte der at «siste dans på Alstor» kom opp som en mulig innsamlingskilde. Team Rynkeby er et veldedighetslag som hvert år sykler til Paris for å samle inn penger til kreftsyke barn.

– For en FANTASTISK respons fra byens befolkning og resten av Nord-Jæren. «Siste dans på Alstor» tok ikke mer enn ett døgn å selge ut. Mange hundre Alstor-gjester skal nå få oppleve at byens band og artister skal hedre den siste dans...... og ikke minst; alle inntekter går uavkortet til kreftsyke barn! Stor takk til musikere, Tem Rynkeby og ikke minst TPG Home», skriver Lille-John Klemetsen på sin Facebook-profil.

Froddien kommer

Ifølge Kjetil Andersen er 250.000 kroner allerede i boks til barnekreftforeningen i form av billettinntekter, men beløpet kan også bli større.

– Det kan bli aktuelt å legge ut flere billetter, men det må vi eventuelt komme tilbake til. Beløpet til barnekreftforeningen blir nok uansett høyere når vi gjør opp status etter arrangementet, sier Andersen.

Av artister, band og underholdere er Frode «Froddien» Rønli bekreftet. Det samme er Atomic, Jet Set, Starfighters, Dickensbandet, Team Klemetsen, Magne «Mannaen» Høyland, Pål Hjelm og Goggen. I tillegg er det flere på gang, ifølge arrangøren.

