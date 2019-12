Natt til lørdag: Innbrudd og vold mot dørvakt

Bryne: Ved 04.30-tiden natt til lørdag fikk politiet melding om innbrudd ved kjøpesenteret M44. Det viste seg at ei rute ved hovedinngangen er knust og politiet har vært i kontakt med en ungdom som er mistenkt for innbruddet. Politiet har opprettet sak, men det er ukjent hva som eventuelt er tatt.

Sandnes: En mann i 30-årene ble pågrepet av politiet ved et serveringssted i sentrum, etter at politiet klokken 01.44 fikk melding om at mannen hadde slått en vakt og skallet en annen. Gjerningsmannen ble satt i arresten og anmeldes for vold. De to som ble utsatt for volden skal ikke være alvorlig skadet.

Egersund: Klokken 02.34 kom en politipatrulje over en mann i 20-årene som var i klammeri med vaktene ved et serveringssted. Mannen fikk reise hjem, men blir anmeldt for ordensforstyrrelse.