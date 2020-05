Begeistret minister: – Her er vidunderet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn ber næringslivet satse grønt og peker på «Rygerelektra» som det perfekte eksempelet. – Det er bare å satse, vi skal backe dere med støtte til gode klimaprosjekt.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la sin første tur etter koronakrisen til verdens raskeste helelektriske hurtigbåt. Foto: Fredrik Refvem

Miljøstatsråden kom ikke i elbil eller på elsykkel, men i en fossil taxi. Da passet det godt å kunne stige om bord i den helelektriske hurtigbåten «Rygerelektra».

– Her er vidunderet, gliser Rotevatn og skrider blidt over kaien i Stavanger.

Han smetter om bord, tett etterfulgt av lokale venstrepolitikere og andre skuelystne med næringsinteresser og forventninger til regjerings grønne omstillingspakke på 3,6 milliarder kroner som ble presentert fredag.

Pengene er en del av en større tiltakspakke. 2 milliarder kroner går til Enova under et eget mandat.

– Denne turen har stått på listen min lenge og dette er faktisk det første jeg gjør etter at tiltakene lettet. Denne ferja er i verdensklasse og det er her vi skal ha norske aktører, i front av det grønne skifte, sier Rotevatnet fra toppdekket på «Rygerelektra».

Stoltheten til Rødne ligger til kai i Stavanger havn, klar til å frakte turister inn Lysefjorden på tre timer uten utslipp.

Det er slike investering klima- og miljøminister gjerne vil se mer av.

– Det som har bekymret meg mest er alle de fantastiske prosjektene jeg hørte om før krisen, som nå er satt på vent fordi bedriftene er usikre på om de vil satse. Regjeringen sin beskjed er helt tydelig. Det er bare å satse, vi skal backe dere med støtte til gode klimaprosjekt, lover ministeren.

Ber næringslivet gi gass

– Hvordan skal denne pakken hjelpe den grønne næringen i Rogaland?

– Pakken vil bety mye for Rogaland fordi den er rettet mot maritime næringer og grønn industriutvikling langs kysten. Mye av potten på 3,6 milliarder kroner vil gå til de maritime klyngene langs kysten.

Han utdyper.

– Rogaland har fått en ekstra smell på grunn av den lave oljeprisen. Det ser vi særlig i leverandørindustrien som vi nevner særskilt i denne pakken. Det er disse selskapene som er tett knytte til olje og gass, som også skal utvikle og investere i flytende havvind, hydrogen og batteri. Det er derfor viktig at disse selskapene kommer seg gjennom krisen med så gode ordrebøker at de er rustet til å investere videre, sier Rotevatn.

– Hva ønsker du å oppnå med denne pakken?

– Målet er at fremtidens klimaløsninger skal utvikles i Norge. vi skal bidra til teknologiutvikling som hjelper hele verden. Vi ligger fremst i verden når det gjelder utvikling av batteriteknologi til båter. Den posisjonen skal vi beholde og derfor gir vi denne støtten, sier Rotevatn.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn får omvisning i maskinrommet av maskinfører Frank Vagle. Foto: Fredrik Refvem

Rotevatn: - Vi er godt vant med konkurranse i Venstre

Onsdag denne uken lanserte Rotevatn seg selv som lederkandidat til høstens store lederkamp i Venstre.

Næringsminister Iselin Nybø nevnes som en av tre andre kandidater sammen med Abid Raja og Guri Melby, men så langt har de holdt tett om sitt kandidatur.

– Jeg velger å si fra nå fordi jeg har bestemt meg. Landsmøtet nærmer seg og medlemmene ønsker en åpne diskusjon, sier Rotevatn.

– Hva tenker du om at de andre kandidatene ikke har meldt seg?

– Alle må gjøre sine vurderinger. Det er en krevende beslutning å stille som lederkandidat for et politisk parti. Jeg har veldig lyst og jeg tror jeg kan lykkes. De andre må gjøre sine vurderinger i dette.

– Hvem av de andre kandidatene tror du vil gi deg mest konkurranse?

– Vi er godt vant med konkurranse om verv i Venstre og det er bra for et parti, men det viktigste er at vi står samlet til slutt. Jeg ønsker en åpen prosess og mitt bidrag er å lansere mitt kandidatur, sier han.

Men om Venstre klarer å samle seg om en felles lederkandidat før landsmøtet 26. og 27. september, vil han ikke mene noe om.

– Det er for tidlig å si. Men jeg er topp motivert til å bidra videre uansett hvilket verv jeg har og uansett hvem som blir leder.

Krysser fingrene for norske turister

Rotevatn har allerede kastet den grå dressjakken på dekk. Sommeren har kommet til Stavanger. Det norske flagget er upåvirket når «Rygerelektra» seiler stillegående ut av havna med en statsråd om bord. Det er helt vindstille på fjorden.

Stavanger viser seg fra sin beste side, men det er langt mellom turistene når sommersesongen står for tur.

– Dette var den beste julegaven vi kunne fått tenkte vi i desember, men så kom koronakrisen. I fjor hadde vi rekord med 1800 passasjerer på en dag. Den rekorden slår vi ikke i år. Men heldigvis har det begynt å lysne litt. Dette skal vi klare oss igjennom, forteller Lars André Rødne, daglig leder i Rødne, da han stolt viste frem den nye hurtigbåten.

– Denne er bygget av norsk industri på Vestlandet. Dette hadde aldri gått uten støtte fra Enova, legger han til.

Aldri før har en elektrisk passasjerbåt gått så langt og fort. Med en batteridrevet motor spares i tillegg 270.000 liter diesel i året. Båten har kapasitet til å frakte 297 passasjerer.

Den elektriske hurtigbåten er 42 meter lang, fire meter lengre enn «Rygerdronningen», som rederiet kjøpte for to år siden. Det som er mest oppsiktsvekkende med «Rygerelektra», er at båten er elektrisk. I maskinrommet er det 18 skap med 17 batteripakker i hvert av dem. Det gir katamaranen en effekt på like i overkant av 2 MW. I praksis betyr det at Rygerelektra kan kjøre 40 nautiske mil, fra Stavanger sentrum til Preikestolen og tilbake igjen før den må lades. Dette skjer med en fart opp mot 20 knop.