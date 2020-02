Kraftig kritikk etter ny Paradis-utsettelse

Høyre og resten av opposisjonen i Stavanger bruker ikke innestemmen når flertallet nok en gang utsetter behandlingen av områdeplanen for Paradis.

Den mulige utbyggingen av Paradis skaper sterke fronter i Stavanger-politikken. Opposisjonen er redd at utsettelsene vil føre til at Aker BP flytter til Sandnes. Foto: Jon Ingemundsen

Torsdag brøt det ut heftig krangel i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) da flertallet nok en gang ville ha en to ukers utsettelse av planen.

Kommunedirektøren har lagt fram to forslag til hvor områdeplanen vil gjelde. Begge har til felles at et område på innsiden av Strømsbrua er utelatt, slik at grunneier ikke trenger å vente i 2–3 år med å utvikle området for et stort kontorbygg.

John Peter Hernes (H) var så uenig i utsettelsen at han og to andre Høyre-representanter anket beslutningen inn for formannskapet.

– Stavanger har alt tapt 1000 arbeidsplasser ved at Aker har besluttet å legge Cognite-satsingen sin til Fornebu. Det var en satsing de sa ville komme her, mens Paradis fortsatt var det foretrukne alternativ. Jeg vet at det er inngått en intensjonsavtale i Jåttåvågen, en løsning jeg heier på, men jeg hører også at Sandnes jobber knallhardt for å få Aker BP til å etablere seg i Sandnes sentrum. Det vil i hvert fall være mye bedre enn om de flytter til Fornebu. Det som bekymrer meg er at det er Sandnes som er på hogget i denne saken, mens flertallet i Stavanger bare utsetter og utsetter fordi de ikke blir enige med seg selv, sier Hernes.

– Hvorfor anke til formannskapet. Det er det samme flertallet der?

– Vi mener dette er en kjempeviktig sak for hele Stavanger. Vi er virkelig redd for at det nye flertallet roter det skikkelig til. De burde få ting i gang i stedet for å krangle internt, sier Hernes.

– Hele prosjektet er satt på spill

Også Mats Danielsen var kritisk til enda en utsettelse.

– Før valget var det klart hva de fleste her inne ønsket i Paradis. Så snudde posisjonen helt og satte hele prosjektet i spill. Nå kan Aker BP ende i Bærum eller Sandnes, på grunn av den nye posisisjonens manglende evne til å fatte beslutninger, sa Danielsen, før han ble avbrutt at utvalgsleder Frode Myrhol (FNB).

– Dette er en debatt om utsettelse. Det er ikke åpnet for noen prosedering om saken. Utsettelsen kommer etter ønske fra grunneier og utbygger. De ønsker mer tid slik at de kan legge fram et forslag som kan bli vedtatt og dermed gi fortgang i saken, sa Myrhol.

– Leder kan ikke avbryte meg på denne måten. Det har han ikke anledning til. Konsekvensene av en utsettelse er i høyeste grad relevant. Jeg vet jo at leder tidligere har uttalt seg positivt om saken. Bare synd at han har bundet seg til Rødts standpunkt, i et slags VM i kamelsvelging, sa Danielsen.

Saken ble så med 6 mot 5 stemmer utsatt til neste møte. Flertallet besto av Ap, FNB, MDG og Rødt.

– Vi har god tid

Sara Mauland (Rødt) mener Høyre krisemaksimerer.

– Det er snakk om to ukers utsettelse. Vi har god tid i denne saken. To uker betyr ingenting fra eller til, sier hun til Aftenbladet..

Aftenbladet skrev nylig om intensjonsavtalen som er inngått mellom Aker BP og H.I.G Capital om at sistnevnte, som er husvert for oljeselskapet i Jåttåvågen i dag, skal legge fram ulike forslag til løsning av Aker BPs plassbehov. Disse skal så vurderes opp mot andre alternativer. I første kvartal i år forplikter partene seg til ikke å jobbe med eller vurdere andre alternativer aktivt.

Det er imidlertid slik at FP (Fornebuporten) Eiendom, Akers eget eiendomsselskap, ikke er bundet av intensjonsavtalen og dermed står fritt til å arbeide videre med andre alternativer.

I begynnelsen av desember var nettopp FP Eiendom i møte med Sandnes kommune der blant andre ordfører Stanley Wirak deltok. Aftenbladet har forsøkt å fritte ham ut om kontakten både da og senere, uten å få ham til å røpe noe som helst.

Men en ting har Wirak gjentatt hver gang vi har spurt.

– Det viktigste er at de forblir i regionen.

