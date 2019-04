Bildesperado (19) stakk av fra politiet to ganger på én måned

Fredag ettermiddag tvang 19-åringen til seg en hvit Toyota Auris på Hundvåg med kniv, noe som utløste en bilforfølgelse som kulminerte i Stavanger sentrum. Han ble presset inn på plassen inntil St. Petri kirke og dundret inn i betongsteinene foran Aftenblad-bygget. I avhør lørdag erkjente han ifølge politiet alle forhold, bortsett fra å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Mandag vil politiet be retten om at han blir varetektsfengslet i fire uker.

– Det er basert på at han tidligere har gjort flere liknende forhold han nå er siktet for. Vi mener det er en klar gjentakelsesfare, sier politiadvokat Erik Engløkk til Aftenbladet.

Han opplyser at 19-åringen så sent som 20. mars i år stakk fra politiet i bil, noe som utløste en biljakt, om enn ikke så dramatisk som fredagens. Aftenbladet skrev den kvelden at flere politipatruljer lette etter en 18-åring og en 19-åring på Ormøy etter et biltyveri. Trafikken mot Roaldsøy var en periode stengt, og det dannet seg en lang kø, inntil politihunden «Kaos» fant de to unge mennene.

– Få ham ut av drift

Politiadvokat Engløkk begrunner den lange varetektsfengslingen av 19-åringen ytterligere:

– Når det ender som nå, med både trusler med kniv og farlig kjøring, tenker vi at vi må forsøke å få ham ut av drift en liten periode for å se hva vi kan gjøre med ham. Han er jo en ung mann. Vi forsøker å sette en midlertidig stopper for dette.

– Dette handler også om samfunnsvern. Han er til fare for andre enn seg selv, sier politiadvokat Engløkk.

19-åringen er altså siktet for å ha stjålet en bil, truet en person med kniv, uaktsom kjøring, å ikke ha stanset ved politikontroll, kjøring i påvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort. Dessuten er han siktet for hendelsen 20. mars i år.

– Bra det gikk bra

En av landets fremste eksperter på bilforfølgelser, forsker Dagfinn Moe ved Sintef i Trondheim, sa til Aftenbladet lørdag at avslutningen av biljakten var godt politiarbeid. Han konkluderte slik etter å ha studert videoen av hvordan politibilene presset fluktbilen inn i smuget mellom St. Petri kirke og Aftenblad-bygget, der 19-åringen krasjet i terrorsikringen.

– Hva sier du til at dere får ros fra eksperthold?

– Jeg er politijurist og ikke så inne i det operative politiarbeidet. Men vi forutsetter at disse bilforfølgelsene alltid skjer på en kontrollert måte. I en slik situasjon vil det alltid være fortløpende dialog mellom patruljene som er involvert i forfølgelsen og operasjonsleder om hvorvidt man skal avbryte jakten eller bruke makt for å stanse vedkommende. Jeg legger til grunn at de har fulgt normal prosedyre. Det er bra at det etter omstendighetene gikk så bra som det gikk. Utfallet kunne selvsagt ha vært verre, sier politiadvokat Engløkk.

Ble stanset og stakk av?

Et vitne har fortalt Aftenbladet at en bil som liknet fluktbilen ble stanset av politiet ved tunnelen inntil Bybrua, før den stakk av igjen fredag ettermiddag. Politiadvokat Enløkk hadde ikke detaljkunnskap til å kunne verifisere om politiet egentlig hadde stanset 19-åringen før biljakten fortsatte i Stavanger sentrum fredag. Em slik hendelse vil uansett ikke endre på siktelsen.

Politiadvokat Erik Engløkk har ikke oversikt søndag over hvor lang fengselsstraff 19-åringen risikerer.

– Men en fengselsstraff av noen lengde må han regne med, om han blir domfelt for det han nå er siktet for, sier Engløkk.