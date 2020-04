IVAR: Vent med å kjøre avfall til senere på dagen

Lange køer av folk som vil kvitte seg med avfall gjør at renovasjonsselskapet Ivar ber folk komme senere på dagen.

Lange køer for å slippe inn på IVAR-stasjonen på Sele lørdag ettermiddag. Foto: Jon Ingemundsen

Ove Heimsvik Journalist

– Alle er hjertelig velkommen for å kaste avfall, både til Forus og Sele. Folk er veldig positive og greie, men vi ser at det har hopet seg opp med kø fra før åpning og vi vil gjerne bidra til at folk slipper å stå lenge i kø, sier pressekontakt John Prestegård i IVAR til Aftenbladet.

Sist lørdag var det ekstra lange bilkøer, mye fordi korona-restriksjonene gjør at færre biler enn vanlig slippes inn samtidig.

Kraftig økning på Sele

– Normalt kan vi fort ha 800 kunder innom anlegget på Forus i løpet av en lørdag. Sist lørdag var det 560 kunder innom, opplyser Prestegård.

Noe av grunnen til at det ikke var flere, var trolig at Ivar før helgen gikk ut med en oppfordring til folk om å heller kjøre avfallet til gjenvinningsstasjonen på Sele.

Oppfordringen førte til at Sele-anlegget hadde 270 kunder innom i løpet av lørdagen – over dobbelt så mange som på en vanlig lørdag.

Også mandag har mange kjørt til Sele. Status ved 15.30-tiden var at 170 kunder hadde vært innom med avfall, mens det en vanlig mandag kan være 60 kunder innom, ifølge Prestegård.

– Vent til ettermiddagen

Han har nå to oppfordringer til alle som nå driver med vårrydding i hus, garasjer og hager:

Tenk dere om én ekstra gang – må dette avfallet kastes nå før påske, eller kan det vente til etterpå?

Hvis avfallet må kastes nå, så vent med å komme til gjenvinningsstasjonen til godt utpå dagen. I Forus sitt tilfelle; kom gjerne etter klokken 15.

Åpningstidene ved gjenvinningsanlegget på Forus er 08 til 20 både mandag og tirsdag, og 08 til 15 onsdag.

På Sele er anlegget åpent til klokken 19 mandag og 08 til 15 både tirsdag og onsdag.

Kommende lørdag, påskeaften, er begge gjenvinningsanleggene stengt.

