10 anbefalinger til hjemmepåsken

Her har vi samlet ti påsketips til annerledespåsken 2020.

Foto: Lars Idar Waage

1. Langlesning

Kanskje vil du ha litt koronafri lesetid i påsken? Her har vi samlet noen av Aftenbladets beste saker for deg.

Foto: Privat / Mariken Steen-Forgaard

Historien om Siw: Ingen hadde sett til Siw i påsken. Miljøarbeider Pål Holden kjente igjen lukten med det samme han åpnet døra

2. Gå tur i nærområdet

Foto: Pål Christensen

– Mange kan oppleve brakkesyke. Det blir mye tid inne og hjemme, og da er det viktig å si at det er fullt mulig å komme seg ut, med unntak av dem som er syke og i isolasjon. Kom dere ut, gå på tur. Frisk luft er viktig for fysisk og mental helse, slo divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet fast på en pressekonferanse forrige lørdag.

Men samme regler om å holde avstand til andre folk gjelder i naturen som ellers.

– Turen bør starte hjemmefra når man går ut døra, ikke med kollektivtransport eller fra fulle parkeringsplasser. Gå i stedet for å ta bilen hvis alternativet er overfylte parkeringsplasser, sier hun.

Her har vi samlet flotte nærturer fra Stavanger Turistforening og flere turreportasjer fra Aftenbladet. Turene er sortert etter geografiske områder - sjekk turene i ditt nærområde.

3. Se Trafikksentralen

Fart, forbikjøringer, farlige situasjoner og fotgjengere er tema når påskens utgave av Trafikksentralen er tilbake. Politiet melder også om stygg råkjøring i de koronastille ukene og ber folk unngå å kjøre i stressede situasjoner.

Første episode publiseres skjærtorsdag - deretter følger én ny episode hver dag resten av påsken.

4. Bli med på påskequiz

Ola Fintland og Pål Christensen har reist fylket rundt. Hver dag gir de deg en ny utfordring: Hvor er påskeegget? Foto: Pål Christensen

Hver dag hele påsken kan du bli med Aftenbladet på en liten digital dagstur til ulike steder i fylket - helt uten smittefare.

Vi har også en stor påskequiz for sportsinteresserte:

5. Hør podkast

I ukens Aftenbla-bla snakker de om koronavirusets effekt på olje, urix, hjemmeskole, sex og forbruket av krokan-is:

Stig Nilssen og Kjetil Flygind spilte forrige uke inn Studio A ved kjøkkenbordet. Foto: Privat

Aftenbladets sportspodkast var forrige uke tilbake fra karantene og med en fersk episode der koronasituasjonen selvsagt var sentral:

6. Løs kryssord

Start dagen med en hjernetrim: Hver dag finner du et nytt kryssord her. Her kan du også spille sammen med en venn: Når du har klikket deg inn på kryssordet du vil løse, kan du trykke på plussknappen til venstre over kryssordet. Da får du opp en lenke. Denne deler du med vennen du vil løse kryssordet sammen med.

7. Løs sudoku

Liker du bedre å trene hjernen med tall enn bokstaver. Her finner du dagens sudoku. Hver dag kan du velge sudoku av tre vanskelighetsgrader: Enkel, middels eller vanskelig.

8. Finn gullet: Dykk ned i arkivet

Hvordan var nå den rabarbrakake-oppskriften som stod i Aftenbladet på 1990-tallet? Hvordan dekket vi krigsutbruddet i 1940 og hvor ble det av bildet av lillesøster da hun var på forsiden av Aftenbladet i 17. maitoget for mange år siden?

Svarene finner du her – i Aftenbladets lett søkbare arkiv, som er gratis tilgjengelig for alle abonnenter.

9. Hør på god musikk: Gode sanger i vonde tider

Plateanmelder Geir Flatøe gir deg nye musikktips hver uke. Foto: Jonas Haarr Friestad

Hver uke setter Aftenbladets plateanmelder Geir Flatøe opp en spilleliste med ukens anbefalte sanger.

10. Historie: De vonde årene

Nei, vi blir aldri ferdig med krigen. Heller ikke Aftenbladet og våre lesere. Denne våren er det 80 år siden Norge ble rammet av Den andre verdenskrig – og 75 år siden fredsvåren 1945. I den anledning løfter vi fram både velkjente og nye historier.

Møt menneskene. Lær historien. Se bildene. Her har vi samlet alt du trenger å vite - og litt til.