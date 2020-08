Konkursrammede Roxel Energy er kjøpt opp

Selskapet Tratec har kjøpt opp boet etter Roxel Energy i Stavanger.

Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

Camilla Bjørheim Journalist

25. august ble det kjent at Roxel Energy, et av da to gjenværende datterselskapet i Stavanger-baserte Roxel Group, er konkurs. Selskapet har rundt 60 ansatte.

Tidligere hadde selskapet kontrakter i oljenæringen, men det er det lite igjen av. Selskapet har forsøkt å omstille seg etter oljeprisfallet fra 2014.

Fredag 28. august kom meldingen om at selskapet Tratec har fullført kjøpet av boet etter Roxel Energy, og er i full gang med videre drift gjennom selskapet Tratec Aanestad AS.

I en pressemelding heter det at det jobbes for å sikre arbeid til flest mulig av ansatte, og følge opp alle kunder på best mulig måte.

Virksomheten som nå videreføres har en historie tilbake til Arne Aanestad Mekaniske Verksted etablert i 1942. Selskapet driver i dag med postsorteringsanlegg, bagasjehåndtering til flyplasser, bulkhåndteringsanlegg til industrien og utstyr for olje og gass sektoren.

Tratec Aanestad har kontor og verksted i Stavanger.

Tratec er et industrikonsern som leverer systemer og tjenester innen mekanisk, automasjon, elektrisk og rør til industri, bygg, boliger, samferdsel og olje & gass. Konsernet har 400 ansatte og har en årlig samlet omsetning på 650 millioner kroner.

