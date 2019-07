En meningsmåling i Dalane Tidende har fått alarmklokkene til å ringe i Eigersund Venstre. Hvis 1,3 prosent blir resultatet, er det et katastrofevalg. Da er partiet ute av kommunestyret. I Eigersund er det spesielt. Her har Venstre alltid vært et viktig parti. Selv når Venstre har slitt med å komme på Stortinget, har Venstre i Eigersund gjort det bra.

Abid Raja er i Eigersund. Han har tatt med seg familien. I fire dager har de bodd på Viberodden fyr. Noen kaller Akershus-politikeren for en Egersund-venn, men forklaringen er nok heller at han har en rådgiver på Stortinget som heter Paal Kvassheim og som kommer fra en gammel venstreslekt i Egersund med tidligere stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim som den mest profilerte. Aftenbladet møtte Raja første gang lørdag. I et forferdelig regnvær sto han under et lite partytelt sammen med store deler av lokallaget.

Gammelt parti

Aftenbladet møter Venstres nestleder igjen mandag. Han er sammen med Johan Aakre som står på Venstres fylkestingsliste og rådgiver Paal Kvassheim. Møtestedet er i nærheten av det gamle turnlokalet i Egersund. 9. juni 1883 møtte 150 personer opp her for å stifte det som etter hvert skulle bli Egersund Venstre. Det var ett år før det nasjonale partiet Venstre ble etablert. De historiske linjene er med andre ord lange. Et par år seinere kom den nye Venstre-avisen Dalane Tidende ut med sitt første nummer. Det er med andre ord en lang historisk linje som blir brutt hvis meningsmålingen i Dalane Tidende slår til og Venstre havner utenfor i Eigersund-politikken.

Målet

Abid Raja har vært høyt og lavt i fire dager for å inspirere til ny Venstre-giv i den gamle Venstre-byen.

– Vi er flinke til å lage vaskemaskiner, men vi er ikke gode til å selge dem. Alt for lenge har vi hatt som mål å nå 4 prosent. Et parti som Venstre skal ha 10 prosent. Det må være målet. Se til Danmark, Sverige, Frankrike og Canada. Der fosser våre søsterpartier fram. Det kommer til å skje også i Norge for et liberalt parti som Venstre. Folk vil ha miljøvern, men det er bare vi som kombinerer miljøvern med å være et næringsvennlig parti.

– I Eigersund er vindturbiner kontroversielt. Er nok nok også for Venstre?

– Jeg er mot vindmøller på land. Framtiden er havvind. Og så finnes det mange andre måter å framskaffe energi på som ikke ødelegger naturen og dreper fugler. Fra Viberodden fyr kunne jeg se mange vindmøller. De var der ikke for fire år siden. Det er ikke et vakkert syn.

11,8%

Han sier at problemet til Venstre er at partiet består av skikkelige politikere med solide meninger, men at de derfor kan framstå som litt trauste.

– Da må folk tenke seg om. Vil de stemme på de som brøler høyest og kun har en politikk når det gjelder for eksempel bompenger, eller vil de ha bunn solide venstrefolk til å representere seg, folk som har en politikk på alle områder.

Paal Kvassheim forteller at han satt i kommunestyret den gang partiet lå rundt 10 prosent lokalt.

– Da far min Gunnar kom inn på Stortinget, fikk Venstre 11,8 prosent i Eigersund. Det er vanskelig for et lite parti å rekruttere nye folk og det er klart at vi fikk mye gratis med å ha en stortingsrepresentant i lokallaget. Det er samtidig vanskelig å få til rekruttering i et lite parti. Hvis det dukker opp et talent, havner mye av jobben på vedkommende.