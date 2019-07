30-åring kjøper konkursgård til 14,2 millioner

Forrige uke ble det kjent at konkursgården på Høyland i Time er solgt. Men det ble ikke offentliggjort noe om prisen eller hvem som hadde kjøpt gården.

Nå er det klart at kjøperen av gården er Ingvar Garpestad og at han må ut med 14,2 millioner. Kontrakten ble signert mandag denne uken.

Kjøperen er selv oppvokst på en gård i nærheten og er utdannet anleggsmaskinfører. Han driver i dag en maskinstasjon og jobber som formann på anlegg.

Privat

– Det er jo en stor og flott gård på 760 dekar, så det er jo muligheter. Jeg er glad for at jeg fikk den under takst, sier Garpestad til Aftenbladet. Foreløpig har ikke den ferske bonden bestemt seg for hva slags drift det blir på gården.

– Det må jeg se nærmere på.

– 14,2 millioner er en stor investering for en 30-åring. Hva tenker du om det?

– Midt på treet vil jeg si, sier Garpestad.

Salget er gjort med forbehold om konsesjon, og Garpestad vil overta gården fire uker etter at konsesjon er gitt.

Stor gård

Eiendommen er på er 760 dekar, hvorav 177,7 dekar er fulldyrket, ifølge prospektet. Ved siste telling 21. juni år, hadde gården fortsatt nesten 1500 griser, 61 kyr, 21 kalver, 30 ungdyr, 20 okser, 16 angus ammekyr med 15 kalver, 125 sauer og 245 lam. Dyrene følger ikke med på kjøpet og blir gjenstand for videre forhandlinger.

Alt har i over ett år blitt drevet av et bo, ledet av advokat Håkon Halvorsen i Sandnes.

Bostyret er glad for at gården nå har fått ny eier og at en ung lokal bonde ønsker å satse på å utvikle den videre, skriver bostyrer Håkon Halvorsen i en epost.

Prisen ble redusert

Gårdsbruket gikk konkurs i fjor sommer og ble først lagt ut for salg i oktober. Den opprinnelige prisantydningen var på 27 millioner kroner, men prisen ble satt ned til 18 millioner i april. Før gården ble lagt ut for salg forelå det to takster. En fra Takstteam på 30 millioner og en fra Jærtakst på 20 millioner.

– Boet skulle selvsagt ønske en pris som var nærmere de takster som foreligger, men er samtidig trygg på at gården er så grundig markedsført at man har oppnådd den beste prisen markedet faktisk ville gi, skriver bostyrer Håkon Høyland i en epost til Aftenbladet.

Til sammen var det i desember i fjor meldt inn et krav på 61,3 millioner kroner, noe som gjorde gårdskonkursen til den største av sitt slag her i landet, etter det bobestyrer Håkon Halvorsen har fått opplyst.

Den største kreditoren er DNB med 32,5 millioner, så følger Prima slakt med 11 millioner og Fiskå mølle med 4 millioner.

I april ble det funnet nedgravde dyrekadaver flere steder på gården. Det var bostyrer som varslet Mattilsynet og Time kommune om funnet. En større undersøkelse skal nå gjennomføres, og det er boet som fortsatt har ansvar for forurensningssaken.