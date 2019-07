Ny styreleder ved UiS

–UiS har nettopp fått ansatt rektor, Klaus Mohn, og det har vært viktig for meg å finne en styreleder som sammen med ham kan bidra til å løfte universitetet ytterligere. Med sin tunge næringslivskompetanse og erfaring med digital teknologi mener jeg Panengstuen passer svært godt og jeg er glad for at hun har takket ja til å ta på seg oppdraget, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Panengstuen er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom. Hun har 34 års fartstid fra Siemens AS, de siste fem årene som administrerende direktør. Fra 1. september tar Panengstuen over som konsernsjef i Nortura. Hun har styreerfaring fra blant annet NHO og Norsk-tysk handelskammer, og er medlem i Næringsmininisterens topplederforum for digitalisering.

–Jeg kjenner UiS som et innovativt og internasjonalt universitet og ser fram til å bidra til å løfte resultatene, og øke attraktiviteten ytterligere for UiS. Jeg håper jeg kan bidra med min næringslivserfaring og digitale kompetanse i dette arbeidet, sier Panengstuen.

Kunnskapsdepartementet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer til styret ved Universitetet i Stavanger (UiS). Medlemmene velges for perioden 1. august 2019 til 31. juni 2023.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt følgende personer til UiS sitt styre:

Medlemmer:

Anne Marit Panengstuen - styreleder

Eskild Holm Nielsen - Holm Nielsen er innovasjonssjef på Aalborg Universitetshospital og leder av Region Nordjyllands innovasjonsenhet Idéklinikken, som yter støtte til forsker- og medarbeiderdreven innovasjon.

Janne Johnsen - Johnsen er tidligere fylkesordfører i Rogaland og nåværende gruppeleder for Høyre i fylkestingsgruppen. Under Bondevik II-regjeringen var Johnsen politisk rådgiver i Utenriksdepartementet 2001–2003 og statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet 2003–2005.

Tom Hetland - Hetland er freelance/kommentator i Stavanger Aftenblad. Fra 2002-2011 var han sjefredaktør i samme avis.

Varamedlem

Yuhong Hermansen - Hermansen er styreleder og majoritetseier i Det Stavangerske Dampskibsselskap.

Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene.

