Nye postnummer på Tau, Ålgård, Jørpeland og Kleppe

19 byer og tettsteder får ett eller flere nye postnummer i tillegg til det de har i dag, melder Posten.

Bakgrunnen for at en del steder splittes, er at det vil gjøre distribusjonen av pakker og brev enklere. De nye postnumrene kommer i hovedsak i utkanten av poststedene.

– Endringer av postnummer kommer ofte fordi noe steder får flere innbyggere. Av og til endres også postnummer etter forslag fra kommune, organisasjoner eller velforeninger. Vi beslutter endringene ut fra ønske om en så korrekt og effektiv postdistribusjon som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme i Posten.

Posten vil fortsette å levere til det gamle postnummeret i en overgangsperiode.

I Rogaland får følgende steder nytt postnummer: