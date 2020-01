Verdens raskeste fugl tok turen inn i Tinghuset

Verdens raskeste fugl tok seg denne uken inn i tinghuset. Men unngikk fellende dom og slapp å bli fengselsfugl.

Viltforvalter Arnt Mørkesdal fikk fuglen ut ved hjelp av en jakke. Foto: Sandnes kommune

En gang i blant kan man se en spurv eller en due inne på et kjøpesenter, men på Tinghuset er det vanligere med fengselsfugler enn vandrefalker.

Det var mandag denne uken at den flygende gjesten tok seg en tur innom Tinghuset i Sandnes, der Jæren tingrett holder til.

For å hjelpe fuglen ut ble Arnt Mørkesdal tilkalt. Han er tidligere viltforvalter i Sandnes kommune, men jobber nå ved landbrukskontoret.

– Jeg har vært borti vandrefalk før, men ikke like ofte som måker og andre fugler, sier Mørkesdal.

Vandrefalken er kjent som verdens raskeste fugl, og kan komme opp i rundt 300 kilometer i timen når den stuper, ifølge Illustrert Vitenskap. Fremdeles gikk det greit å få tak i den.

– Den var inne i et avgrenset rom, så den fikk ikke luft under vingene. Da den beveget seg mot utgangen, fikk jeg lagt jakken over den, forteller den tidligere viltforvalteren.

Fuglen er fanget, og Arnt Mørkesdal er klar for å slippe den løs. Foto: Sandnes kommune

Da vandrefalken roet seg ned etter å ha vært fanget i jakken til Mørkesdal, ble den sluppet løs i Vågen. Fuglen har tidligere vært utrydningstruet i Norge, men bestanden har siden kommet seg igjen.

– Jeg vet ikke hvor mange som er i området, men det har jo vært tilfeller før, for eksempel på Bryne, hvor de plasserte seg på høye bygg, sier Arnt.

På Bryne var det en vandrefalk som oppholdt seg rundt 17. etasje på Høghuset i 2014. Her kom fuglen tilbake med byttet etter jakt, og tilbrakte flere timer med å observere det som skjedde på andre siden av vinduene. Noen uker senere oppdaget de ansatte at det var to falker som oppholdt seg på utsiden av bygget. De har begge to kommet tilbake med jevne mellomrom.

