Nyt vinterdagen, snart blir det regn og vind

Temperaturen stiger, nedbøren øker og snøgrensen flyttes til 1000 meter når et lavtrykk fra vest inntar rogalandskysten i helgen.

Fra søndag kveld blir det et par vindfulle og regnfulle døgn i Rogaland. Foto: Jarle Aasland

Så langt har romjulen vist seg fra en svært så vinterfin værside. Lettere skydekke, lite vind og vinterkaldt. Men snart er det over.

For et stort lavtrykk nærmer seg fra vest. Og allerede fredag kveld fører det med seg en svært så merkbar vindøkning. Langs kysten kan det bli sørøstlig stiv kuling. Og vinden øker gradvis på natt til lørdag. I kystområdene nord for Boknafjorden kan den komme opp i sterk kuling.

– Ikke uvanlig vær

– Det blir et stort værskille, ja. Men det er ikke verken noe uvanlig eller unormalt med det for årstiden, sier vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule i Meteorologisk institutt i Bergen.

Med lavtrykket og vinden vil det også blir en merkbar økning i temperaturen over hele fylket. Fra lørdag vil det blir snø i høyden og regn i lavlandet, og dette vil fortsette hele søndag og også inn i mandagen. Etter hvert vil snøværet gå over til regn også i fjellstrøkene i Sirdal, som ligger under snøgrensen.

Høy temperatur

Og temperaturen vil holde seg høy, før den synker igjen utpå mandagen.

– Natt til mandag kan den komme opp i 9–10 grader i lavlandet i Sør-Rogaland, sier Thaule.

