Solvik-Olsen ønsker comeback i Frp-ledelsen

Frp-politiker Ketil Solvik-Olsen var samferdselsminister og nestleder i partiet da han ba om permisjon for å flytte med kone og familie til USA for en periode.

– Jeg har lyst til å være med i regjeringssystemet videre. Jeg har lyst til å sitte på Stortinget videre. Men jeg har ingen forventninger om at den dagen jeg lander på Gardermoen så vil andre måtte begynne å fratre sine stillinger. Jeg er ung. Jeg har et langt perspektiv på det jeg skal gjøre fremover, men jeg anser meg ikke ferdig med norsk politikk, sier Solvik-Olsen (47) til TV 2.

På spørsmål fra TV 2 om han har en partileder i magen, svare Solvik-Olsen:

– Jeg synes Siv gjør en veldig god jobb og jeg håper hun blir sittende lenge. Men jeg kan være tydelig på at den dagen den diskusjonen blir aktuell så håper jeg at folk tenker på om jeg kan være en del av den ledertrioen som skal styre videre.

Han legger til at det er opp til partiet å bestemme hvilken rolle han skal ha.

Til Dagbladet sier Solvik-Olsen at han ønsker seg tilbake til toppolitikken og partiledelsen.

Han er også åpen for å ta over partilederposten, men poengterer at han ikke kommer til å ta initiativ til at Siv Jensen skal gå av.

– Det viktigste er å få en god ledertrio, som representerer partiets bredde på en god måte, som kan kommunisere Fremskrittspartiets politikk og som har bred støtte. Hvis jeg ikke trengs i en slik ledertrio, så er det greit. Jeg har fått såpass mange henvendelser fra folk at hvis skjebnen tar meg inn i næringslivet i stedet, så lever jeg godt med det, sier han til avisen.

Solvik-Olsen flytter tilbake til Norge neste sommer.

Les mer: