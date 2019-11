Kvernevik fritidsklubb får pris for at ungdommene får bestemme

De får prisen for å resultatene de har fått i arbeidet med å involvere ungdommene i det aller meste av driften.

På Kvernevik fritidsklubb har de i mange år arbeidet systematisk med brukermedvirkning for å skape best mulig tilbud for og med ungdommer i nærmiljøet. Ambisjonen er å ha så høy grad av brukermedvirkning som mulig, i alle tilbudene, og de har vært opptatt av å jobbe sammen med ungdommene for å nå dette målet.

– Kvernevik Fritidsklubb har høy grad av medvirkning og ungdommene deltar i planlegging og gjennomføring av store deler av tilbudet. Vi er imponert over det solide arbeidet de gjør for å sikre ungdomsmedvirkning på klubben, sier generalsekretær i Ungdom og Fritid, Andre Ruud, i en pressemelding.

Her er juryens begrunnelse:

«Kvernevik har et godt ungdomsstyre bestående av 15 ungdommer som de kaller «klubbcrew». I klubbstyret får alle som vil være med muligheten til å påvirke innhold, aktiviteter, arrangement og organisering. Det er nå høy grad av medvirkning i klubben, ungdommene er delaktige i planlegging og gjennomføring av størstedelen av deres tilbud.

Med mange muligheter og få begrensninger foreslår og velger ungdom selv de aktiviteter de ønsker. Gjennom samlinger og allmøter på klubben blir alle ungdommene oppmuntret til å komme med innspill og forslag til aktiviteter.

Medvirkning er veldig viktig for de ansatte på Kvernevik fritidsklubb. Sammen med ungdommen jobber de aktivt med å teste ut og bruke ulike modeller for brukermedvirkning.

I flere år har de arbeidet systematisk og blant annet brukt Ungdom og Fritids medvirkningshåndbok «Med ungdom som ressurs» som et utgangspunkt for arbeidet. Denne metodikken har de kombinert med elementer fra opplæringsprogrammet «Yo-Pro – ungdomsarbeid i utvikling», som er en praktisk metode for å fremme medvirkning blant ungdom. Dette har de brukt aktivt som måleverktøy når de har gjennomført ungdomsarrangement- og aktiviteter.»

Alle kan være med

Klubbcrewet på Kvernevik fritidsklubb består av 15 jenter og gutter i alder 13 til 17 år. Alle som vil, har mulighet til å bli medlem av klubbcrewet. I tillegg til et demokratisk styrt ungdomsstyre, avholder Kvernevik Fritidsklubb allmøter hvor alle ungdommene kan komme med innspill, forslag, stemme på innhold, aktiviteter eller organisering.

På Ungdom og Fritids landskonferanse var 260 ungdomsarbeidere samlet i tre dager for å lære mer om og diskuterer ungdomskultur og demokrati.