Go-Ahead åpner for flere passasjerer på Jærbanen

I følge en pressemelding fra togselskapet Go-Ahead vil de nå øke setekapasiteten på Jærbanen i tråd med nye retningslinjer fra FHI. Et tydelig tegn på at vi nærmer oss det normale, mener de.

Go-Ahead åpner for flere passasjerer på Jærbanen Foto: Kristian Jacobsen

Etter at myndighetene gikk ut med oppdaterte retningslinjer for kollektivreiser denne uka går Go-Ahead i gang med å fjerne setemerkingen på Jærbanen neste uke. Det vil innebære at togene kan ta imot flere passasjerer enn de gjør i dag.

– Dette er noe vi er veldig glade for å gjøre. Det har vært trist å se halv-tomme tog de siste månedene og vi er fornøyde med å kunne gi passasjerene et tegn på en mer normal hverdag, sier administrerende direktør Cathrine Elgin.

FHI kom med nye retningslinjer for reisende på kollektivtransport. De nye reglene innebærer at avstand på en meters avstand skal tilstrebes, det skal legges til rette for at passasjerer sitter og står spredt, og unngår kontakt ansikt til ansikt. Passasjerene kan dermed sitte tettere skulder mot skulder og rygg mot rygg. Og setekapasiteten på togene kan økes til mer enn dagens 50 prosent.

På Jærbanen fjernes merkingen av sitteplasser om bord, bortsett fra steder der det er fare for kødannelse. Arbeidet med dette starter neste uke.

På Sørtoget opprettholdes 1 meters-regelen en stund til på grunn av smittevernregler for lengre strekninger.

