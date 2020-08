Folk på byen har allerede endret drikkevaner

Bjørn Hagerup Røken på Mellombels håper strengere regler kan bidra til en ny drikkekultur. Kameratene Einar Ellingsen og Stian Johnsen drar allerede tidlig hjem.

Publisert: Publisert: I dag 17:19

Daniel Johnsen (f.v), Stian Johnsen og Einar Ellingsen synes det er helt greit å dra tidligere hjem, men de er usikre på om det blir en varig vane når det blir slutt på strenge smitteverntiltak. Foto: Fredrik Refvem

Julie Teresa Olsen Journalist

– Vi går ut tidligere enn før. Før dro vi ikke hjem før i 4-tiden. Nå tar vi toget hjem ved midnatt, forteller kameratene Einar Ellingsen og Stian Johnsen fra Bryne.

Fredag var det sydenstemning i Stavanger. Endelig en mulighet for utepils i sommerkjole uten å hutre.

Klokken er 17.30 og kompisgjengen fra Bryne har satt seg godt til rette med hver sin øl på Beverly.

De har stor forståelse for at regjeringen innfører nye regler. Lørdag ved midnatt blir det forbudt å servere alkohol i hele landet.

– Vi må bare føye oss. Jeg forstår at de strammer inn når smitten er på vei opp, sier Ellingsen.

Baiba Nordbø (f.v), Vitalina Intenberga, Zane Ozola, Elina Ozola og Tereze Ozola nyter sommerværet i Fargegata. Foto: Fredrik Refvem

Venninnegjengen i Fargegata er ikke like fornøyde.

– Det er dumt å bli kastet ut ved midnatt når du gjerne vil ha deg en drink til, mener Tereze Grikite.

– Klokken blir gjerne over tolv når vi er ute og vil ta en drink etterpå. Det er rart at de strammer inn på steder med lite smitte, mener Elina Ozola.

Søsteren Zane Ozola er ikke enig.

– Når jeg ser på tilstanden i utelivet, så forstår jeg godt at de strammer inn.

Johannes Kay, restauranteier og leder for Værtskapet i Sandnes. Foto: Jon Ingemundsen

Frykter flere må stenge

Restauranteier Johannes Kay er overrasket over innstrammingene til regjeringen.

– Jeg vet om barer som velger å holde stengt allerede fordi det ikke er lønnsomt å holde åpent. Når de nå de mister «prime time» fra klokken 24.00 til 02.00, frykter jeg flere barer må stenge fordi det ikke svarer seg, sier Kay, leder for Værtskapet, som representerer 20 serveringssteder, barer og puber i Sandnes.

Kay er også medeier av spisestedet Delikatessen i Sandnes, som ikke blir rammet av innstramningene siden de ikke har åpent til midnatt.

Bjørn Hagerup Røken (t.h) driver Mellombels på Bryne. Tvillingbroren Frode Hagerup driver restauranten Hemmelig like ved siden av. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag

Mellombels håper på ny drikkekultur

Bjørn Hagerup Røken driver puben Mellombels på Bryne. Da han åpnet igjen i mai valgte han å endre åpningstidene. Mellombels har stengt dørene ved midnatt helt siden mai. De har gitt god resultater.

– Kanskje kan vi endre drikkekulturen her i Norge fra å ha en vorspielkultur til at folk går ut tidligere. Det er bra både for gjester og ansatte som kommer seg i seng tidligere, sier Røken.

Mye av omsetningen etter midnatt har de tatt igjen tidligere på kvelden.

– Vi har redusert kapasiteten med 2/3, så vi er langt unna en normal omsetning. Men nå taper vi ikke penger mer. Vi tjener nok til å overleve, sier Røken.

– Vi valgte å stenge ved midnatt fordi vi så hvor vanskelig det var å overholde retningslinjen etter det, legger han til.

Øivind Ekeland. Foto: Mari Wigdel

Tid for øl og quiz

Øivind Ekeland er en kjent aktør i utelivet i Stavanger. Slik reagerer han på nyheten om skjenkestopp etter midnatt.

– Halleluja ...

Så får han tenkt seg om.

– Jeg velger å tenke positivt. Dette åpner opp for mange koselige etterjobb-samlinger med øl, yatzy og quiz, sier Ekeland og ler.

Han synes utelivet i Stavanger har bevist at de kan håndtere smittevernreglene. De har også fått skryt fra kommunen.

– Vi har hatt en sommer med full gass uten mye smitte, så vi har bevist at vi håndterer dette bra. Nå må vi nok en gang delta i den nasjonale dugnaden. Vi skal klare det denne gang også, sier Ekeland.

Kay i Sandnes synes det er feil å stramme inn i utelivet som han mener har vært flinke til å følge regelverket.

– Våre medlemmer har vært flinke til å holde kontroll. De har redusert kraftig på antall sitteplasser og de har vært flinke til å følge reglene her i Sandnes. Da er det synd at de må ta støyten for andre som ikke har vært like flinke, mener han.

Han forstår at det må tas grep for hindre mer smitte.

– Vi vil selvfølgelig ikke ha mer smitte, men vi mener vi har tatt flere gode grep som hindrer smitte. Derfor er vi overrasket over at dette kommer nå, sier Kay.

Krevende 1-metersregel

Han sier at det mest krevende er å overholde 1-metersregelen og bestilling i baren.

Nylig ble utelivet i Sandnes innkalt til møte fordi skjenkekontrollen har vært bekymret for at smittereglene ikke ble overholdt godt nok.

– Vi prøver å gjøre ting skikkelig, men vi blir pålagt de samme begrensninger som dem som ikke følger regelverket. Vårt inntrykk etter møte var at det så generelt bra ut i Sandnes, men at enkelte grep må tas, sier Kay.

Normalt er det lov å skjenke alkohol frem til klokken 03.00 på nattklubbene i Stavanger og Sandnes. Bare og puber kan servere alkohol frem til klokken 01.30.

Stavanger og Sandnes kommuner har flere ganger truet med å stramme inn igjen reglene fordi gjester sliter med å overholde reglene på byen.