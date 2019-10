I ettermiddag forsvant denne 10.000 år gamle formasjonen

Steinen på Leidland vakte først engasjement i 2015, etter at utbyggeren Hellvik Hus lovet å bevare den historiske flyttesteinen som ligger ved det pågående boligprosjektet i Leidlandshagen. Faktisk er steinen så spesiell at Hellvik Hus har valgt den som selveste symbolet på det nye boligfeltet i Leidlandshagen.

Torsdag falt steinen ned fra steinhyllen den har ligget på i 10.000 år, under sprengningsarbeid i forbindelse med feltutbyggingen. Kaj Waldeland i Hellvik Hus er mannen som i 2015 lovet at steinen skulle «fredes» fra bygningsarbeidet.

Waldeland lover ovenfor Aftenbladet at steinen skal på plass igjen.

– Steinen falt ned, men den er like hel. Vi skal heise den opp igjen slik at den får stå i sin opprinnelige formasjon, sier Waldeland.

Han forteller også at de vil vurdere å bolte steinen fast, slik at et slikt uhell ikke gjentar seg. Waldeland forteller at han er på ferie, men vil se på løsninger for å gjenopprette formasjonen når han er tilbake neste uke.

Arnt Olav Klippenberg

T. Holand Maskin er entreprenøren på utbyggingen. Daglig leder Kristen Holand forteller til Aftenbladet at steinen falt ned på grunn av rystelser.

– Heldigvis var det ikke folk i området da steinen falt ned, sier Holand. Holand har fått beskjed fra Helland Hus at steinen skal opp igjen.

– Det må beregnes og fundamenteres før montering, med tanke på sikkerheten.

Det er ikke første gang en populær steinformasjon i Egersund faller ned og heises opp igjen. Det vakte stor oppsikt når den populære Trollpikken ble utsatt for hærverk og senere reist opp igjen. Trollpikken er av samme bergart som Leidlandssteinen, anortositt, som det finnes mye av i Egersund-traktene.