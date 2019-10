Vy konkluderer med at etter det utvidede billettsamarbeidet med Kolumbus startet 14. november i fjor, har passasjerøkningen på Jærbanen vært formidabel. Totalt 569.480 flere passasjerer, en økning på 21,3 prosent sett opp mot samme periode i fjor.

– Det er ingen tvil om at det er det utvidede billettsamarbeidet med Kolumbus som er hovedårsaken til den enorme veksten på Jærbanen, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Vy tog Sør Dag Brekkan i en pressemelding.

Han mener billigere billetter, i tillegg til økte bompengetakster, har hatt en veldig positiv effekt på passasjerøkningen.

– Om denne økningen fortsetter de neste månedene vil passasjerveksten kunne komme opp i rundt 4,8 millioner reisende. I så fall er det helt fantastisk, sier Brekkan.

– Vil fortsette å øke

Vy skriver at de også på Jærbanen har hatt noen utfordringer knyttet til planlagte og ikke planlagte avvik, noe de beklager sterkt.

– Vi gjør det vi kan for at togene skal gå mest mulig normalt, slik at pendlere og skoleelever skal komme fram i rute. Det er imidlertid fint å se at lojaliteten til toget er stor, og at det ikke har gått ut over passasjerveksten, sier Brekkan.

Han mener miljøfokuset som har vært i samfunnet den siste tiden, spesielt blant ungdom, vil gjøre at flere vil endre reiseatferd i fremtiden. Dette tror han vil gjør at toget rundt de store byene vil få enda bedre tider.

– Jeg har stor tro på at passasjerveksten på Jærbanen vil fortsette å øke fremover, avslutter han.