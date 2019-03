18-åring tiltalt for drap på 13-åring på Varhaug

«Etter ordre fra Riksadvokaten er det tatt ut tiltale i saken om drap av en 13 år gammel jente på Varhaug i Rogaland den 29. juli 2018. Tiltalebeslutningen av 25.03.2019 omfatter drap, likskjending, falsk anklage og skadeverk», skriver statsadvokat Nina Grande i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

«Tiltalte har i avhør erkjent straffeskyld for drap. Tiltalebeslutningen vil om kort tid bli sendt til Jæren tingrett», står det i pressemeldingen.

Flere slag mot hodet

Ifølge tiltalen, som er tatt ut av statsadvokat Grande etter ordre fra Riksadvokaten, skal 18-åringen ha slått offeret i hodet flere ganger med en hammer.

Dette skal ha skjedd en gang mellom klokka 22.45 søndag 29. juli i fjor og klokka 03.05 natt til mandagen etter.

18-åringen er også tiltalt for å ha mishandlet liket. Dette skal ha skjedd klokka 03.05 natt til mandag 30. juli. Tiltalte skal også ha forsøkt å fjerne liket.

Videre er 18-åringen tiltalt for å ha forklart seg falskt for politiet. Under avhør 8. august i fjor skal han ha forklart for politiet at en annen person var med ham da han forsøkte å fjerne liket. Dette viste seg ikke å stemme.

Ifølge tiltalen skal 18-åringen samme kveld ha knust vinduet i en inngangsdør i Trekløveren barnehage ved å kaste eller slå en stein eller hammer mot vinduet.

Har erkjent straffskyld

Varhaug-drapet var ferdig etterforsket i slutten av februar. Én måned senere har statsadvokaten, på ordre fra Riksadvokaten som har påtalekompetanse i drapssaker, tatt ut tiltale.

Over fire uker er satt av til rettssaken som er berammet til Jæren tingrett 15. mai. Her vil den tiltalte 18-åringen få anledning til å svare på de alvorlige anklagene han har rettet mot seg.

– At det er satt av over fire uker til rettssaken skyldes at det er mange fridager i mai, sier statsadvokat Nina Grande til Aftenbladet.

– Det er også en omfattende vitneliste på over 30 vitner, sier Grande, som beskriver saken som svært alvorlig.

Sunniva Ødegård ble funnet drept på en sti ved jernbanelinja på Varhaug like ved hennes hjem natt til mandag 30. juli i fjor. Allerede dagen etter ble tiltalte tatt inn til avhør. Den da 17 år gamle gutten, som på det tidspunktet hadde status som vitne i saken, sa at han tilfeldigvis kom over avdøde og at han ikke hadde noe med drapet å gjøre.

Politiet valgte like fullt å sikte ham for drap. En drøy uke senere tilsto tiltalte at det var han som hadde tatt livet av 13-åringen. Kort tid etter erkjente han også straffskyld for drapet.

Omfattende etterforskning

Ifølge Grande, som er aktor i saken, har etterforskningen i drapssaken vært svært omfattende.

Hanne Marie Lenth Solbø

Parallelt med etterforskningen har sakkyndige vurdert om siktede var psykotisk på tidspunktet for drapet. De sakkyndige kom i sin konklusjon til at 18-åringen verken var psykotisk eller hadde sterk nedsatt bevissthet på tidspunktet for handlingene han er tiltalte for.

Til slutt er det retten som skal ta stilling til om den tiltalte 18-åringen kan straffes.

Fikk avslag

Dokumenter Aftenbladet har fått innsyn i, viser at flere aktører prøvde å hjelpe 18-åringen. Kun dager før drapet forsøkte personer i relasjon til tiltalte å få en psykiatrisk utredning av ham. Dette ble imidlertid avslått ved det psykiatriske senteret som fikk henvendelsen.

Jan Inge Haga

Så sent som i november 2017 ble 18-åringen satt under ungdomsoppfølging. Ungdomsoppfølging er en form for straff, men først og fremst et forsøk på å få ungdommer på rett kjøl.

Grunnen til at drapstiltalte ble satt under ungdomsoppfølging var bruk av cannabis. Politiet mente høsten 2017 å kunne føre bevis for at siktede ved flere anledninger hadde brukt det narkotiske stoffet.

På grunn av tiltaltes lave alder ble saken avgjort ved påtaleunnlatelse. Påtaleunnlatelse brukes i saker hvor politiet finner det bevist at det foreligger lovbrudd, men ikke ønsker å straffe.

Motiv

18-åringen har under avhør forklart at Sunniva var et tilfeldig offer. Nettopp jakten på et motiv har stått sentralt i etterforskningen. Mangelen på motiv var også en av grunnene til at det ble foretatt en judisiell observasjon av drapstiltalte.

I desember i fjor opplyste politiet at det er flere tekniske spor som knytter den tiltalte 18-åringen til drapet.

Det har så langt tirsdag ikke lyktes Aftenbladet å få kommentarer fra verken tiltaltes forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, eller avdødes familie sin bistandsadvokat, advokat Harald Øglænd.