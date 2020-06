Klepp går videre med rådhus som kan få ny kirke som påbygg

Prisen blir nå anslått til 420 millioner kroner for prosjektet som kan bli et nytt landemerke og en ny møteplass i Klepp sentrum.

Det blir ikke sånn, men slik viste Mad arkitekter i en mulighetsstudie hvordan kirken kan stige ut og opp fra dagens rådhus på Kleppe. Foto: Mad arkitekter

Mandag kveld gikk formannskapet enstemmig inn for romprogrammet for den store utbyggingen.

Det innebærer at dagens rådhus på nær 7000 kvadratmeter blir fullstendig rehabilitert og at det bygges et tilbygg for en ny kirke på 1380 kvadratmeter over dagens parkeringsplass mot Jærhagen.

Gammel bæring kan brukes

På forhånd har Multiconsult AS laget en tilstandskontroll for

betongkonstruksjonene i rådhuset. Konklusjonen er at de fortsatt kan brukes som bæresystem og at dette vil gi en betydelig klimagassreduksjon i forhold til å rive og bygge opp alt på nytt.

Multiconsult AS har også undersøkt grunnvannet som er på nivå med

dagens kjellergolv, og dersom man ikke bygger under dette, vil en ny utbygging ikke påvirke grunnvannet. Det vil heller ikke være behov for å påle et nytt tilbygg, slås det fast.

Dermed er viktige elementer på plass for prosessen videre.

Lyser ut arkitektkonkurranse

Formannskapet vedtok videre at det i høst utlyses arkitektkonkurranse. De spenstige tegningene som følger saken, er hentet fra en mulighetsstudie fra 2018, og viser ikke hvordan et ferdig kommunehus med kirke vil se ut. Men man ser for seg at rådhus kobles til en ny kirke med et mellombygg.

Flere saker kommer

Siri Block Lindtveit (KrF) lurte på hvilke føringer som nå går videre til arkitektkonkurransen.

Mens Kjetil Maudal (Frp) etterlyste en avtale mellom kirken og kommunen. Han lurte også på hva som vil skje med brannstasjonen på plassen.

Flere fryktet at utbyggingen ikke ville ha nok parkeringsplasser. Og Tore Bore (KrF) leverte en lang liste med spørsmål.

Men det vil komme en sak både om parkering, brannstasjon og avtalen med kirken, ble det opplyst.

Dette var KAP arkitekter sitt innspill til mulighetsstudien som ble gjennomført i 2018. Foto: KAP arkitekter

Her vises i mulighetsstudien hvordan ny kirke kan kobles sammen med rådhuset med et mellombygg. Foto: Kap arkitektur

Allerede neste år akter Klepp å ha valgt løsning og gjort vedtak om byggestart. I januar 2022 er tanken å starte rivingen inne i rådhuset og at administrasjonen flytter inn i ledige lokaler, som den gamle skolen på Tu. Planen er å ønske velkommen til ny storstua sommeren 2024.

-Vurderingene viser at prosjektet er bærekraftig, både økonomisk og klimamessig, heter det i innstillingen fra rådmannen som mener det er gjort en god jobb for å videreføre visjonen «eit bygg for alle».

I sist måned vedtok politikerne også finansieringen av ny ishall på 900 kvadratmeter i samme område. Byggingen starter i høst og hallen skal stå ferdig i mai neste år som første del av den nye store sentrumssatsingen.