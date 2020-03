Stavanger-ordføreren: - Dropp hytte- og båtturer

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er bekymret for legevakttilbudet i Ryfylke. Hun ber derfor alle innbyggere droppe hytteturer og båtturer - også i egen kommune.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun ber innbyggerne i kommunen holde seg til korte turer i helgen. Foto: Pål Christensen

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

– Jeg har stor forståelse for at mange kunne tenke seg en pustepause fra verden og dra på hytta. Noen kan også tenke at hytta er det lureste stedet å være akkurat nå for å skåne familie og venner. Samtidig må vi alle følge de nasjonale retningslinjene som nå gis, oppfordrer Nessa Nordtun i en pressemelding.

Målet er å unngå unødvendig belastning av det sårbare legevakttilbudet i Ryfylke, og hindre at koronasmitte sprer seg til nye områder.

- Dette gjelder også overnattingsturer i campingvogn, fritidsbåt og kolonihager, der sanitæranleggene ofte er felles, legger hun til.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Foto: Jan Inge Haga

Stort ansvarsområde

Det er nærmere 1500 fritidsboliger i Stavanger kommune. Over 1000 av disse ligger på øyer eller på landfaste områder i kommunedelene Finnøy og Rennesøy.

Det er Ryfylke legevakt som betjener folk i Finnøy og Rennesøy hvis de blir akutt syke. Men samme legevakt har også ansvar for de mindre og sårbare kommunene Kvitsøy og Hjelmeland.

Fastboende på øyene er helt avhengige av ambulansebåt hvis de blir akutt syke, skriver Stavanger kommune i pressemeldingen.

Er du på en øy som ikke er landfast og blir akutt syk med korona, skaper dette store utfordringer. Skulle det skje at en smittet person fraktes med ambulansebåten, må den gjennom omfattende rensetiltak, og vil være satt ut av spill mens arbeidet pågår. Mannskapet må i 14 dagers karantene.

Store konsekvenser

- Ryfylke legevakt består av dyktige og hardtarbeidende mennesker. Hvis bare én av personalet må tas ut av tjeneste på grunn av smitte, settes hele legevakttilbudet i Ryfylke i en vanskelig posisjon. Vi må alle gjøre vårt beste for å skåne sårbare tjenester, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.