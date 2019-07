500 dyr venter på et nytt hjem

– Tilstandene er verre i år enn tidligere. Jeg syns nesten det blir klisjé å si «det er verre enn noensinne» år etter år, men det er slik det er, sier Elise Sjøthun Halvorsen, leder for Dyrebeskyttelsen Norges avdeling på Nord-Jæren.

For de frivillige i dyrevernsorganisasjoner betyr ikke sommerårstiden bare sol, is og bading i sjøen. For dem kjennetegner årstiden som høysesong for dyredumping og hjemløse dyr som blir født ute. Bare de første 15 dagene i juli har Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren alene fått melding om 47 dyr, men de har bare hatt plass til 19 av dem.

En stor del av de hjemløse dyrene både her i regionen, og i Norge ellers, er katter.

– Leverer friske dyr til avliving

Fra 1. januar til 15. juli er det meldt inn 243 dyr som trenger hjelp fra Dyrebeskyttelsens lokale avdeling på Nord-Jæren. I tillegg har de fått inn melding om fire kolonier med ukjent antall dyr. Av disse er det fortsatt 155 dyr organisasjonen ikke har mulighet til å hjelpe.

Akkurat nå har de 187 dyr inne, fordelt på fosterhjem og på deres senter hvor dyrene får hjelp mens de venter på fosterhjem.

– Vi begynte å merke at sommeren nærmet seg allerede i mars. På grunn av høye temperaturer tidlig i vår, har de hjemløse dyrene fått kull tidligere, særlig katter. Alle hunnkatter som ikke er kastrerte blir drektige. De er ofte ikke ID-merket, og da er det umulig for oss å spore opp en eier, sier Halvorsen.

Dyrene de hjelper inn er ofte enten dumpet av sin tidligere eier, har gått seg bort selv, eller er født ute av en bortkommen mor.

Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren

– Og i påsketidene skulle folk på ferie. Da er de plutselig allergisk mot kjæledyret sitt. Det samme gjelder sommerferien. Dyrleger ringer inn og forteller at de får inn friske dyr til avliving, som de lurer på om vi kan ta hånd om, forteller hun.

Dumpet kanin i hagen til lederen

For to uker siden opplevde Halvorsen selv å miste en fosterhjemskatt som hun hadde knyttet nære bånd med. På samme tid fikk hun telefon om at dyrlegen hadde fått inn en frisk, en drektig kattemor og kattungen hennes til avlivning fordi eieren ikke lenger hadde tid til kjæledyr.

– Det viser jo kontrastene. Her sitter vi igjen helt knust over tapet, mens andre synes en ferie er viktigere. Det er hjerteskjærende, sier Halvorsen.

Fakta: Dette gjør du om du finner hjemløse dyr Undersøk først om dyret allerede har en familie. Se etter ID-nummer tatovert i øret eller mikrochip i nakken. Skannere for å lese av mikrochip finner du hos: – Veterinærklinikker – Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger – Politi 02 800 – Noen vektertjenester (forhør deg)

Har du selv tilgang på skanner kan du søke opp ID-nummer i DyreID sitt register for å få kontaktinformasjon til dyrets familie

Undersøk også eventuelle funnet/savnet-annonser på dyrebar.no og andre dyregrupper på Facebook

Hvis dyret ikke har noen form for identifikasjon, kontakt nærmeste lokalavdeling i Dyrebeskyttelsen Norge. Husk at lokalavdelingene er frivillig drevet, og at telefontidene derfor kan variere. Se den enkelte lokalavdelings nettside for mer kontaktinformasjon Kilde: Dyrebeskyttelsen

Som leder for en av Nord-Jærens største dyrevernorganisasjoner har Halvorsen også opplevd at folk er så desperat etter å bli kvitt kjæledyrene at de leverer dyr hjem til henne.

– Jeg og samboeren min opplevde at noen hadde tatt seg inn i hagen vår og dumpet kaninen sin i kaningården. Vi bor ganske avsidesliggende til, så her har jo noen sjekket opp hvor jeg bor for å levere kjæledyret de ikke ville ha lenger, forteller Halvorsen.

Sprengt kapasitet

I Rogaland har vi fire organisasjoner som drives av frivillige for å hjelpe hjemløse, skadde og syke dyr. En av dem er Hjelp Katten, som hjelper hjemløse katter i Stavanger og omegn. Dyrebeskyttelsen Nord-Jæren er lokalavdelingen til den nasjonale organisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge. De har nå 187 dyr som får hjelp, og 155 dyr på venteliste, som de enda ikke har hatt kapasitet til å hjelpe.

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland driver Dyrenes Hus på Hinna, hvor de nå har inne 151 dyr som får hjelp. Lucas Organisasjonen har 91 katter på senteret sitt og 31 katter i fosterhjem. Senteret er helt fullt, og de har flere på venteliste.

Styret i Lucas organisasjonen forteller at de har fått ekstremt mange henvendelser om tamme katter som tydelig har hatt en eier, denne våren og sommeren. Senteret deres på Klepp er i dag helt fullt, og de har flere katter på venteliste.