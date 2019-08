Strand

Høyres Irene Heng Lauvsnes ligger godt an til å beholde posisjonen som ordfører i Strand kommune. Hun utfordres av Arbeiderpartiets Torhild Pedersen og KrFs Bjørn Aril Veland.

FAVORITTEN: Irene Heng Lauvsnes : Høyre

De siste 33 årene har enten Arbeiderpartiet, KrF eller Høyre hatt ordføreren i Strand. Sannsynligvis vinner et av disse partiene ordførerkjedet på nytt.

Det er flere grunner til at Høyres Irene Heng Lauvsnes (51) er Aftenbladets stalltips.

For det første er den tidligere salgssjefen flink til å bygge nettverk, og hun er godt likt av både posisjonspartiene (H, KrF, V, Sp) og opposisjonen. For det andre vant Strand kommune slaget om Preikestolen, og det er godt mulig velgerne gir Lauvsnes og Høyre kredit for det. For det tredje preges kommunen av optimisme foran Ryfast-åpningen, og det er tilsynelatende ingen konfliktfylte valgkampsaker.

Tvert i mot.

Strandapolitikken virker harmonisk og fredelig. Opposisjonspartiene er blitt invitert med på budsjettet i denne valgperioden. De politiske skillelinjene er nesten visket ut. Investeringsbudsjettet er i stor grad låst opp til skoleinvesteringer i hele kommunen.

– Det skal mye til at Irene Lauvsnes ikke fortsetter. Personlig synes jeg hun har gjort en god jobb og opplever at vi har et godt samarbeid. Hun er både hardtarbeidende, raus, lyttende og inkluderende, sier Senterpartiets Alf Henning Heggheim, som i sist periode samarbeidet med Ap og SV.

Under den rolige overflaten bobler det en potensiell nord-sør konflikt, som BTN (Bygdeliste for Tau og Nordbygda) stadig fyrer opp under. Listetopp Snorre Walde jobber utelukkede for tiltak i nordbygda, med ny svømmehall som førsteprioritet. Men det stiller ingen Jørpelandsliste som motpol til BTN.

En slik liste kunne minnet om at Høyre kjempet hardt mot bygging av bru til det populære turområdet på Jørpelandsholmen. Denne valgperioden er Superparken på Tau, en ny skole med flerbrukshall og kulturscene, blitt prioritert foran falleferdige Fjelltun skole og Staal Jørpelands etterlengtede flerbrukshall. Riktignok skal disse bygges i kommende valgperiode. På Tau skal det bygges ny kirke og svømmehall, men det lenge planlagte kulturhuset på Jørpeland stadig skyves bakerst i køen.

Denne gangen stiller hele 10 partier til valg, med Rødt som det nye innslaget. Av kandidatene er 117 menn, og 56 er kvinner. Partiene kjemper om 29 plasser i det nye kommunestyret, og flertallet trenger dermed 15 i ryggen. Hvis valgresultatet gir rom for hestehandel, kan alt skje i kampen om posisjonene.

UTFORDREREN: Torhild Pedersen : Ap

Arbeiderpartiet

Ordførerkandidat Torhild Pedersen (57) er den største utfordreren i kampen om ordførerkjedet. NAV-veilederen har lang fartstid med fire perioder i kommunestyret.

Før denne valgperioden hadde Arbeiderpartiet ordføreren i totalt 16 år, først med Odd W. Bøe, deretter Helge Steinsvåg. I disse årene vant partiet vant mange velgere med standpunktet ja til Høgsfjord-bru/nei til Ryfast. Tunnelen åpner i desember, og det er ingen lokale stridsspørsmål som mobiliserer i samme grad foran høstens valg.

Ap har tradisjonelt hatt bastionen sin på Jørpeland, hvor to av tre strandbuer bor. Men verken Ap eller andre partier har flørtet med velgerne i kommunesenteret ved å stille seg kritisk til at den nye svømmehallen planlegges på Tau.

Partiets ulempe er at kommunestyret per i dag mangler en tung rødgrønn gruppering. Senterpartiet har vist at de kan samarbeide begge veier. Sp har tradisjonelt bare fått et par representanter i kommunestyret, men er i vinden på nasjonale målinger. I tillegg kan Sp få drahjelp av at landbruksområdet Kolabygda overføres fra Forsand til Strand ved årsskiftet. SV og MDG har i dag bare én representant hver i kommunestyret. Når Rødt stiller til valg, kan det blir flere representanter på venstrefløyen, men trolig ikke mange nok. Nøkkelen kan bli KrF.

– Mye avhenger av hvem KrF velger, og hvor store de blir. Senterpartiet kan også bli ganske store, sier Arvid Håheim, som står på andreplass på Ap-listen.

OUTSIDEREN: Bjørn Aril Veland: KrF

Den nye ordførerkandidaten til KrF, Bjørn Aril Veland (42), er plassert på partiets borgerlige fløy. Han er gründer og har startet, eller vært med å starte, 5-6 selskaper.

Kristelig Folkeparti har hatt en stor og lojal velgerskare i Strand. I en mannsalder har partiet spilt en nøkkelrolle i fordeling av politiske toppverv. I mange år styrte Ap og KrF kommunen sammen, men denne alliansen er brutt de siste valgperiodene.

Strand KrF pleier å la kjøttvekta rå. Som nest største parti har KrF sagt seg fornøyd med varaordføreren, enten det har vært i allianse med Ap eller Høyre. Men hvis KrF ønsker ordfører-posisjonen etter høstens valg, kan det være gode muligheter for hestehandel.

– Vi legger ikke opp til «spill», og vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Høyre, sier Veland til Aftenbladet.