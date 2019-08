Facebook stengte lokal gruppe som formidlet alkohol

Tidligere i år skrev Aftenbladet om at Kripos ba Facebook legge ned en rogalandsbasert Facebook-gruppe som reklamerer med salg av alkohol og tobakk.

Sør-Vest politidistrikt opplyser nå om at gruppen har blitt stengt av Facebook. Gruppen hadde nær 2000 medlemmer, og opererte tilsynelatende som formidler av sigaretter, snus og alkohol.

– Vi har flere eksempler på at politiet har fått Facebook til å stenge ned grupper som tilbyr kjøp/salg/formidling av alkohol og tobakk, skriver politiet.

Ber om tips

Nå ber Sør-Vest politidistrikt publikum om tips, dersom noen vet om andre Facebook-grupper som fremdeles er i aktivitet.

– Politiet får ikke gjort noe med alle ulovligheter på sosiale medier, men vi er i alle fall glade for at disse Facebook-gruppene nå er stengt. Tips oss dersom du mener det er sider eller grupper som vi bør se nærmere på, skriver politiet i en Facebookstatus.

Får jevnlig tips

Politiinspektør Grete Winge fortalte tidligere i år at politiet jevnlig får tips om grupper på Facebook som reklamerer for omsetting av blant annet av alkohol. Hun understreker at det er ulovlig å selge alkohol uten tillatelse eller bevilling.

– Et annet viktig moment er at den som handler eksempelvis alkohol på nettet ikke kan være sikker på hvilke varer som omsettes. Vi har sett eksempler på at folk har fått i seg skadelige stoffer etter å ha handlet på nett, sier Winge.

I fjor høst ble politiets nettpatrulje i Sør-Vest ble etablert for å øke politiets tilstedeværelse på internett. Det er her politiet ønsker tips fra publikum. Politiet lokalt samarbeider tett med Kripos og Facebook.