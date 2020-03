Skoleverktøy kneler på grunn av stor trafikk

Skoleverktøyet It's Learning og Microsoft-produkter tåler ikke pågangen av elever som skal jobbe hjemmefra på grunn av korona-situasjonen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Tor Inge Jøssang Journalist

– Vi har hatt noe problemer nå og sitter i møte for å finne alternative løsninger for å fordele belastningen. Vi håper at det skal bli bedre, sier Randi Hummervoll, seksjonssjef i Rogaland fylkeskommune.

Fylkesdirektør i opplæringsavdelingen, Joar Loland, opplyser at fylkeskommunen bruker Microsoft-produkter og Teams.

– Microsoft har meldt om betydelige kapasitetsproblemer i hele landet i dag. De jobber med problemet, opplyser Loland.

Alle fylkeskommunens videregående skolebygg er stengt for ordinær undervisning. Slik situasjonen er nå, vil skolene bli holdt stengt til over påske.

Rektor Erik Danielsen ved Strand videregående er ikke overrasket.

– Det er første dag og alle skoler har laget opplegg for elevene, med digital oppfølgning. Vi forventet utfordringer, men håper dette ordner seg utover dagen, sier Danielsen.

På formiddagen mandag har Strand VGS på Tau hatt problemer med å oppnå kontakt med hver enkelt elev via skoleverktøyene.

– Dette er ingen krise og betyr bare at elevene ikke får oppgavene med en gang. Vi må finne alternative måter å kommunisere på. Det klarer vi. Nå sender vi oppgavene ut på e-post og bruker sms til å kommunisere på, sier Erik Danielsen.

Den digitale skoleløsninga Showbie kollapset fredag.