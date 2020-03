Formannskapet vedtok nye regler for leverandører til Stavanger kommune

Formannskapet vedtok i dag flertallspartienes vedtak om nye og strengere regler for leverandører til Stavanger kommune.

Publisert: Publisert: I dag 19:18

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og kommune-direktør Per Kristian Vareide fra et tidligere møte. Foto: Pål Christensen

Christine Andersen Johnsen Journalist

Leserne mener 4 Comments Icon

Seriøsitetsbestemmelsene gjelder alle byggeprosjekter hvor Stavanger kommune er byggherre. Kommunen skal videre ta initiativ for å samle fylkeskommunen og samtlige kommuner i fylket for å utarbeide felles bestemmelser.

En foreløpig veileder inneholder 16 bestemmelser som blant annet gjelder krav om HMS-kort, medlemsskap i leverandørregister, at 15 prosent av arbeidstimer skal utføres av lærlinger og krav om fast ansatte.

Les også Lanserer krafttak mot sosial dumping

Kommunedirektøren advarte om lovstridige regler

Kommunesektorens organisasjon innhentet juridisk vurdering av om bestemmelsene, som først ble vedtatt av flertallspartiene i utvalg for arbeidsliv og lønn i januar, er lovlige.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide har derfor tidligere denne måneden skrevet et notat om bestemmelsene. Han skrev at kravene i bestemmelsene i noen tilfeller kan være i strid med anskaffelsesloven.

Blant annet at et krav om bruk av fast ansatte, kan innebære at leverandøren ikke kan tillate arbeid fra midlertidig ansatte eller ansatte i deltidsstilling under 80%. Kommunedirektøren skrev i notatet at dette vil være i strid med arbeidsmiljølovens likebehandlingskrav.

Formannskapet vedtok likevel bestemmelsene torsdag, men ga kommunedirektøren mulighet til å rette opp i eventuelle feil og regler som kan være lovstridige:

«Han kan også legge inn nødvendig fleksibilitet i bestemmelsene slik det kan vurderes i hvert enkelte tilfelle om de er ulovlige, uforholdsmessige, konkurransebegrensende eller diskriminerende. Sak om eventuelle avvik/unntak skal i så tilfelle legges frem for behandling i Utvalg for arbeidsliv og lønn og formannskapet. Dersom relevant, vurderes en begrenset høring hos aktuelle aktører», står det i vedtaket.

Fakta Dette ligger i vedtaket om de nye reglene 1) Seriøsitetsbestemmelsene gjøres gjeldende på alle byggeprosjekter hvor Stavanger kommune er byggherre.

2) Det skal utarbeides en veileder til leverandører for å sikre at seriøsitetsbestemmelsene blir gjort kjent på en skikkelig måte.

3) Stavanger kommune skal ta initiativ til å samle fylkeskommunen og samtlige Rogalandskommuner for å utarbeide felles seriøsitetsbestemmelser for hele fylket. Felles sanksjoner og kontrollrutiner på tvers av kommunegrensene i Rogaland skal være en del av dette arbeidet.

4) Stavanger kommune vil sammen med de øvrige storbyene være en pådriver i kampen mot arbeidslivskriminalitet på nasjonalt nivå.

5) Formannskapet gir kommunedirektøren mulighet til å rette opp eventuelle feil og legge inn nødvendig fleksibilitet i bestemmelsene slik det kan vurderes i det enkelte tilfelle om de er ulovlige, uforholdsmessige, konkurransebegrensende eller diskriminerende. Sak om eventuelle avvik/unntak skal i så tilfelle legges frem for behandling i Utvalg for arbeidsliv og lønn og formannskapet. Dersom relevant, vurderes en begrenset høring hos aktuelle aktører. Les mer

Dette sier de nye bestemmelsene

I tillegg til krav om flere lærlinger, er regelverket også skjerpet på flere andre punkter. Leverandører plikter heretter blant annet å sørge for at ansatte får tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring.

I tillegg skjerpes sanksjonsbestemmelsene. Brudd på bestemmelsene kan føre til at deler av kontraktssummen holdes tilbake og at kontrakten kan heves i grove tilfeller.

Det blir også slik at brudd på regelverket i én jobb kan få betydning når samme firma melder sin interesse for senere kontrakter.