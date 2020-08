Frp: - Nye Veier bør overta E39-prosjekter ved Stavanger

E39 Smiene-Harestad er strekningen mellom den nye Eiganestunnelen og Rogfast. Foto: Statens vegvesen

Nye Veier har ansvaret for utbygging av E39 mellom Kristiansand i Agder og Ålgård i Rogaland. Frp mener Nye Veier snarest bør ta over to nye E39-strekninger fra Bymiljøpakken.