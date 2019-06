Eikund fikk designpris for denne stolen

Det er Designindustrien som står bak prisene.

– Dette er svært verdige vinnere som har levert eksepsjonelt gode løsninger i design- og ferdigvarebransjen. Det er bare å ta av hatten for Northern, Brav Norway, Lundhs og Eikund, sier Egil Sundet i Designindustrien, en bransjeforening i Norsk Industri, i en pressemelding.

Northern vant tirsdag prisen Årets eksportbedrift, og Eikund vant Klassikerprisen for sin relansering av det norske møbelikonet «Krysset».

Relanserte norsk møbelikon

I 2015 gikk Morten Hippe, Frode Tingbø og Jørgen Tengesdal på skattejakt. På støvete loft og i gamle arkivskap lette de etter norsk møbelgull. Ett av funnene deres var «Krysset», en stol Fredrik A. Kayser (1924-1968) designet i 1955.

Loungestolen ble en av de første relanseringene til det ferske møbelselskapet Eikund i Hellvik.

– Dette er utrolig gøy både for oss i Eikund og for de gjenlevende døtrene til Fredrik A. Kayser. Stolen «Krysset» er vår bestselger i kroner og øre, og vi merker stor interesse både i Norge og Storbritannia, sier administrerende direktør Jørgen Tengesdal.

Utfordrer danskene

Han mener norsk design har et stort og urealisert potensial.

– Vi er ute og sjekker temperaturen i en rekke markeder, blant annet i USA og Tyskland. Tilbakemeldingene vi får er svært positive. Folk synes det er kjempegøy at det kommer flere nordiske designaktører på banen. Hittil har særlig danskene vært dominerende, sier Tengesdal.

Han er stolt over Jærens historie som møbelprodusent.

– Fra 1850 og drøye hundre år fram i tid var det på det meste om lag 50 møbelfabrikker her. Nå er det meste borte, og andre næringer har kommet til. Jærbuer er driftige folk og du finner mange flinke gründere her, sier Tengesdal.

Her er designjuryens begrunnelse for at klassikerprisen gikk til klassikerstolen fra Eikund:

«Produktet er en tydelig representant for skandinavisk design i norsk tapning. Møbelet er vakkert og krever håndverkkompetanse av ypperste kvalitet. Produktet produseres i Norge av en bedrift som bidrar med stor entusiasme og kompetanse.»

Ypper seg mot svensk og dansk design

En av nøkkelfigurene bak møbel- og belysningsselskapet Northern er jærbuen Morten Skjærpe Knarrum. Han er designsjef i Oslo-selskapet, og har i tillegg til å utvikle hele Northerns nye møbelkolleksjon selv designet flere produkter i kolleksjonen.

– Vi er glade for å bidra til å sette Norge på designkartet – og for å vise at også nye, norske møbelprodusenter som oss kan være synlige og utfordre dominansen til våre skandinaviske kolleger, sier Ove Rogne, gründer og administrerende direktør i Northern.

Designjuryen begrunnelse for eksportprisen til Northern:

«Bedriften har gjort seg synlig i lang tid med god design og gode produkter. Når bedriften ruller ut nye produkter, skjer det i et koordinert samarbeid med en gruppe store distributører. Gjennom sitt innovative eksportarbeid har de åpnet nye kanaler som også kan komme andre norske produsenter til nytte,» skriver juryen.

Fakta om Bransjedagen 2019:

* Et årlig arrangement for møbel- og designbransjen.

* Arrangeres av Designindustrien.

* Årets tema er markeder i endring og norsk ferdigvareeksport.

* Bransjedagen byr på foredrag og workshoper, i tillegg til utdeling av fire bransjepriser.