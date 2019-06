Vil lete hele sommeren etter pappa

KVINESDAL: – Det er ikke noe alternativ å gi opp. Han skal finnes, han skal ha sin grav som vi trenger å gå til. Og vi trenger å vite hva som har skjedd. Om nødvendig leter vi hele sommeren.

Det sier hans datter, Marianne Tjørnhom (49) til Fædrelandsvennen.

Fredag morgen treffer vi henne ved Røde Kors-huset på Knaben, som er leteaksjonens «hovedkvarter». Hun er igjen klar til å gå i heiene i søk etter faren. Før på morgenen har hennes søster, Kjersti, gått innover sammen med tre andre.

Det var 28. oktober i fjor Ingvald Tjørnhom ble meldt savnet da han ikke kom tilbake etter en dagstur han gjorde på Knaben. 79-åringen hadde geologi som en brennende interesse, og skulle ut på en av sine utallige fjellturer der formålet var å undersøke landskapsdannelse etter siste istid.

Skulle gå tre mil

Om morgenen parkerte han ved gruveanlegget i grenda. Han hadde i forkant fortalt kona Anne-Liss hvor han skulle gå, en rundtur på om lag tre mil.

Han kom ikke tilbake som avtalt til hytta på Homstøl to mil unna den ettermiddagen.

Hundrevis av mennesker har siden gått opp mot 12.000 kilometer i gps-søk på kryss og tvers i hele området. Det er gjort fly- og helikoptersøk, senest i uka som gikk. En rekke vann er gjennomsøkt, både med vannkikkert, undervannskamera og dykkere.

Ligger nok skjult

– Alt tyder på at han ligger skjult, sier Marianne.

Derfor gås det nå manngard meter for meter i terrenget. Tett i tett gjennomsøkes skrenter, under steiner, busk og kratt. De fleste går med gps for å få datalagret hvor det er gått.

I tillegg er signalene fra mobiltelefonen hans analysert. Slik har man kunnet plotte inn området han gikk, i alle fall mens mobiltelefonen virket. Og analysene tyder på at han var rundt Øyvatnet like over heia ved Knaben. Siste mobilspor er logget klokken 17.06 den dagen.

Denne helga er derfor området sørøst for Øyvatnet delt inn i teiger som skal gjennomsøkes.

Verdighet

– Han skal finnes?

– Ja, det skal han. Det er en helt umulig å tenke noe annet. Det handler mye om verdighet. Vi skal gjøre det vi kan for å finne ham.

Marianne må ta sats for å si dette, det er tunge dager. Hun beskriver vinteren som svært krevende og at tankene og letingen etter faren dominerer.

– Samtidig har jeg to jenter på 12 og 15 år som skal følges opp. Jeg har også en jobb som krever sitt, så det er ikke lett.

Familien har fått merke en sterk varme fra lokalsamfunnet i Kvinesdal og Knaben. Nye vennskap er knyttet for livet og samholdet er sterkt.

Bruker all sin fritid

Sammen med henne er Lena Bjørklund, som atter en gang skal delta i letingen. Hun er i ambulansetjenesten i Farsund og var på Knaben første helga Ingvald var vekk. Hun kjente ikke familien fra før, men har siden brukt all sin fritid i letingen.

– Jeg er så berørt av dette at jeg vil hjelpe. Og så er jeg blitt så glad i familien, forteller hun.

Så hun har deltatt i alle søk siden i høst. I tillegg gikk hun på heia på ski i hele vinter og lette.

– Jeg tar det jo litt som en tur også da, prøve å nyte den fantastiske naturen som er her, smiler hun.

Hun har dessuten en hund som er under opplæring i å lete, så den er også med.

Gikk her i barndommen

Vi følger damene innover heia et stykke. Det er bratt, vått og ulendt, men vakkert denne solskinnsdagen.

– Vi søsken var sammen med pappa noen ganger i barndommen innover her, så jeg er glad i Knaben.

– Men området har tatt din far fra deg på et vis?

– Nei, jeg føler det ikke slik. Pappa var også glad i heia her. Og når vi har funnet ham skal vi fortsette å gå her, men da skal vi bare nyte turene.

FB-side

Dersom noen vil bidra i letingen, er det enkleste å gå inn Facebook-siden for leteaksjonen og melde sin interesse der. Søk etter «Leteaksjon etter Ingvald Tjørnhom».

– Vi vil lete hver helg framover og er takknemlig for alle som vil bidra, sier Marianne Tjørnhom.