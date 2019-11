Mølla på Tau lager «kjøtt» av erter og bønner

Det nye Ap/SV/MDG-byrådet i Oslo vil innføre gratis kjøttfri skolemat. Stadig flere kantiner innfører kjøttfri dag og kjøttforbruket går ned. Ifølge Innova Market Insights har en av tre amerikanere og engelskmenn minst en kjøttfri dag i uka, og markedet for kjøttfrie produkter øker.

Vestkorn på Tau bidrar til det.

– Nå produserer vi protein tilsvarende 25.000 tonn med kjøttdeig, sier daglig leder Aslak Lie.

I den store, hvite bygningen ved ferjekaien på Tau, har det vært mølledrift helt siden 1855. Da Norgesmøllene la ned produksjonen av matmel rett før tusenårsskiftet, var det aktuelt med ombygging til hotell eller leiligheter. I stedet kjøpte elektrikeren Jan Lie bygningen av sin tidligere arbeidsgiver og satset på puffet ris, hvete og havre.

Lager mel av erter og bønner

Dette var i 1998. I dag omsetter Vestkorn-konsernet for 250 millioner kroner, har 40 ansatte, inkludert seks på salgskontoret i Danmark, og sønnen Aslak Lie har for lengst overtatt roret. Underveis har mølla satset på alt fra frokostblandinger til «Risboller på 10 minutter». De ti siste årene er det imidlertid produksjon av protein fra erter og favabønner som har vært hovedsatsingen. Resultatet blir et mel som brukes i alt fra brød og bakevarer til sportsbarer.

Nå skal dette melet videreforedles i Norges første produksjonslinje som lager nuggets med en kjøttlignende struktur - på fagspråket heter det teksturert planteprotein.

– Disse ingrediensene brukes til å erstatte kjøtt og vi eksporterer det meste, forteller Aslak Lie.

– Bruk er det beste vernet

Produktene er gluten-fri og basert på protein som er utvunnet gjennom en tørr prosess, uten bruk av kjemikalier og vann.

– Dette gjør produktene til noen av de mest miljøvennlige og bærekraftige på markedet, sier Lie.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) er glad for at det er blitt skapt nye arbeidsplasser og at den historiske bygningen blir ivaretatt.

– Bare de fire årene jeg har vært ordfører har mølla utviklet seg enormt positivt. Det skjer mye spennende, og plantebasert «kjøtt» er det siste nye. Dette viser at Vestkorn forstår markedet og snur seg rundt. Nå er det aktivitet i hele det historiske bygget, og bruk er det beste vernet, sier Lauvsnes.