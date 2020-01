Kvinnelige politikere får et hardere kjør under en skandale

Sylvi Listhaugs Facebook-sak er etterkrigstidens største skandale målt etter konsekvensene og oppmerksomheten den fikk, ifølge forfatteren av en ny bok om politiske skandaler. Her fra Stortinget 15. mars 2018 der daværende justisminister Listhaug kom med en unnskyldning for Facebook-innlegget hvor hun hevdet at Arbeiderpartiet satte terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Listhaug trakk seg i etterkant som statsråd etter at opposisjonen truet med mistillit mot regjeringen. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix