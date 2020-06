SUS-sykepleierne er skuffet over ferieavtale: – Dette er en hån mot jobben vi gjør

Vetle Hetland, Maria Mong og Anne Merethe Mæland kaller kompensasjonsavtalen for en hån mot sykepleierne på akuttmottaket og luftveismottaket. Foto: Anders Minge

Sykepleierne ved akuttmottaket og luftveismottaket får 4000 kroner i kompensasjon for at ferien deres er flyttet og kortet ned fra fire til tre uker. For deltidsansatte er kompensasjonen enda lavere.