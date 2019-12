TV Vest får gebyr for å ha sendt politisk reklame

TV Vest får 10.000 kroner i gebyr for å ha sendt reklame for to politiske partier under høstens valgkamp.

Jørund Kopren er ansvarlig redaktør og daglig leder i TV Vest. Foto: Jarle Aasland

– Politisk tv-reklame er forbudt etter norsk lov, og Medietilsynet må derfor reagere på lovbruddet, sier avdelingsdirektør Hanne Sekkelsten i Medietilsynet i en pressemelding.

Det er ikke tillatt å sende reklame for livssyn og politikk på tv i Norge, ifølge kringkastingsloven. Medietilsynet har ansvar for å påse at regelverket overholdes, og varslet TV Vest i Rogaland om sanksjon da det tidligere i høst ble kjent at kanalen hadde sendt reklame for Fremskrittspartiet og Sosialliberalt Parti før årets kommune- og fylkestingsvalg.

Forbudet er ment å skulle sikre likeverdige vilkår for politiske meningsytringer uavhengig av aktørenes økonomiske ressurser. I tillegg skal forbudet bidra til å opprettholde en saklig og nyansert offentlig debatt om kompliserte samfunnsspørsmål.

Medietilsynet har nå bestemt at TV Vest får et gebyr på 10.000 kroner for bruddet på kringkastingsloven. I vedtaket legger Medietilsynet blant annet vekt på at TV Vest har sendt partipolitisk reklame i nær tilknytning til et valg.

– Dette er i kjernen av det bestemmelsen er ment å skulle forhindre, sier Sekkelsten.

TV Vest kan klage på vedtaket.

– Det er ikke overraskende at dette kommer. Vi sendte ikke disse reklamene fordi vi ville tjene noen ekstra kroner, men fordi vi vil ha søkelys på et lovverk vi mener er urettferdig, sa TV Vest-redaktøren til Aftenbladet i september.

Likt for alle

Kopren peker blant annet på at forbudet mot politisk reklame kun gjelder kringkastet TV, som er samtidig formidling til et stort samtidig publikum Lovverket setter ikke begrensninger for politisk reklame i andre medier.

– De politiske partiene som har vedtatt dette lovverket benytter seg av reklame selv. Argumentet med at det er så dyrt å reklamere på TV, og at det kun er de store partiene som har råd, holder heller ikke. Alt koster i denne verden. Det er ikke alle partier som tapetserer hele busskur med reklame heller, sier Kopren.

Han sa at TV Vest høster mye støtte fra bransjen, men understreker at kanalen ikke gjør dette for nødvendigvis å få mer reklame på kringkastet TV.

– Det viktigste for oss er at lovverket blir likt for alle. Om det betyr at lovverket blir mer omfattende, eller at politisk reklame godkjennes i alle medier, er det samme, bare lovverket blir rettferdig og likt for alle, sa Kopren.

