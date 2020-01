14 druknet i Rogaland i fjor - topper statistikken

I 2019 omkom 86 personer av drukning i Norge, 73 menn og 13 kvinner. Fire barn druknet i badeulykker, og Rogaland er fylket med flest antall druknede.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I november ble en mann funnet livløs i Vannassen i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

– Til tross for en nedgang fra året før, drukningstallene er fremdeles altfor høye, noe som bør tas på alvor av myndigheter og samfunnet for øvrig. Norske skolebarn har dårligere svømmeferdigheter enn i våre naboland. Derfor bør vi satse mer på å lære alle å svømme, og ikke minst sørge for å ha vann i bassengene. Vi trenger et nasjonalt krafttak for å få ned drukningstallene, sier Monica Rimestad, samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

Flest voksne menn

Drukningsstatistikken fra Redningsselskapet for 2019 viser at godt voksne menn er overrepresentert. Over halvparten er menn over 40 år. De fleste som drukner har enten falt i sjøen fra land eller fritidsbåt.

– Vi har en nullvisjon mot trafikkulykker, der det brukes store ressurser og hvor resultatet er at antall drepte på veiene har gått drastisk ned. Tilsvarende ønsker vi at myndigheter og andre aktører går i bresjen for en nullvisjon mot drukning, en nasjonal dugnad som kan bidra til å få ned drukningstallene, sier hun.

Det var ingen som druknet på Svalbard eller i Oppland fylke i fjor.

Nødetatene iverksatte i juli omfattende søk etter melding om en folketom båt med motoren i gang ved innseilingen til Hillevågsvatnet.En mann i 60-årene ble hentet opp fra vannet og fraktet til sykehus, men ble erklært død. Foto: Carina Johansen

Rogaland på topp

Her er en fylkesoversikten over drukningsulykkene i 2019. Rogaland er dessverre helt på topp, med hele 14 ulykker med dødelig.

Rogaland 14

Nordland 11

Trøndelag 9

Møre og Romsdal 8

Hordaland 7

Vest-Agder 6

Troms, Akershus, Telemark 5

Sogn og Fjordane 3

Finnmark, Østfold, Vestfold, Oslo, Aust-Agder 2

Buskerud, Hedmark 1

Flest fall fra land

Fall fra land eller brygge 33

Fritidsbåt 23

Bading 9

Bil i sjø eller vann 7

Dykking 5

Andre årsaker 4

Kano/kajakk 3

Yrkesbåt 1

Gjennom is 1

Rekordmange livbøyer satt ut

2019 markerte en milepæl for Tryg da selskapet satte ut livbøye nummer 45.000. Siden starten i 1952 har livbøyene vært utplassert over hele landet, og bidratt til å redde over tusen liv.

– Mange nestenulykker ender godt ved hjelp fra en av våre livbøyer, det er vi stolte av. Vi ser at flere norske byer blitt mer bevisst sikkerhetstiltak langs kystlinjen deres. Bergen og ikke minst Trondheim har fått en rekke redningsstasjoner med bøyer og redningsstaker i løpet av de siste årene, sier Rimestad.



Publisert: Publisert 11. januar 2020 10:56