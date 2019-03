Kvitsøy: - Dette føles som David mot Goliat

En ny kostnadsnøkkel for båt og ferje gjør at det statlige tilskuddet til hurtigbåtdrift i Ryfylket ligger an til å bli halvert til 90 millioner kroner innen 2021. Dette fører til at Rogaland fylkeskommune må gjøre innsparinger. Det skal kuttes 20 millioner kroner i 2019, 10 millioner i 2020 og ytterligere 10 millioner i 2021.

Alle de berørte kommunene - Finnøy, Suldal, Sauda, Tysvær, Kvitsøy - kjemper for å beholde båtrutene.

– Hurtigbåten utgjør ryggraden i kollektivtrafikken i Ryfylke. Den bør styrkes, ikke svekkes. Vi er opptatt av at reisetiden må holdes nede. Ellers vil folk heller ta bil når Ryfast åpnes, uttalte Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland og Suldal-ordfører Gerd Helen Bø til Aftenbladet. For rundt 10.000 fastboende i Sauda, Suldal og Tysvær, er denne ruten en livsnerve i samfunnet.

Pål Christensen

Fakta: Ny kostnadsnøkkel skaper trøbbel for Rogaland En ny kostnadsnøkkel for båt og ferje gjør at det statlige tilskuddet til hurtigbåtdrift i Ryfylket ligger an til å bli halvert til 90 millioner kroner innen 2021. Dette fører til at Rogaland fylkeskommune må gjøre innsparinger. Det skal kuttes 20 millioner kroner i 2019, 10 millioner i 2020 og ytterligere 10 millioner i 2021. Håpet er at imidlertid at kuttene skal bli reversert. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt ute et anbud for å få utarbeidet treffsikre kriterier for båtruter i inntektssystemet for fylkeskommunene.

Jan Inge Haga

– Ikke glem oss

Ordfører Mirjam Ydstebø er redd Kvitsøy skal bli glemt.

– Det er jo selvfølgelig dumt at flere vil velge bil gjennom Ryfast framfor å reise kollektiv, men for oss på Kvitsøy finnes det ikke noe alternativ. Vi kan ikke velge bil eller buss, uttaler hun.

– Men det bor 500 på Kvitsøy, og 10.000 i indre Ryfylke?

– Det vet vi selvfølgelig, og det kjennes som David mot Goliat. Vi på Kvitsøy har bare én morgenavgang med hurtigbåt til Stavanger, og ingen andre alternativ som får pendlere og skoleelever inn til sentrum i tide. Kutt av denne avgangen kan i verste fall føre til stor fraflytting, så vi er skikkelig bekymret, svarer Ydstebø.

Kvitsøy får fastlandsforbindelse når Rogfast åpnes i 2027. Nylig ble det klart at ferjesambandet Mekjarvik-Kvitsøy får tre flere daglige avganger, og øker fra 10 til 13 daglige rundturer. I en høringsuttalelse til Rogaland fylkeskommune påpeker Kvitsøy at det er viktig å behold dagens hurtigbåttilbud.

– Minimumstilbud

– Det finnes ingen alternativ som gjør at våre videregående elever kan rekke skolen, med mindre hvis de ikke går på Randaberg VGS eller en av skolene i sentrum. Vi trenger hurtigbåten for at ungdommen skal kunne ha et reelt skolevalg, og for pendlerne våre som er avhengige av denne for å få den daglige logistikken til å gå opp. Kutt vil få dramatiske konsekvenser for Kvitsøysamfunnet, advarer Mirjam Ydstebø, som er nestleder i Rogaland KrF. Hun gir seg som ordfører etter høsten valg, men står på valglisten til fylkestinget.

De som bruker hurtigbåten til og fra jobb, vil få mye lengre arbeidsdag dersom tilbudet legges ned. Mange får 5–10 timer ekstra reisetid per uke. Kommunen har lagt ved 14 uttalelser fra pendlere som rammes.

– Uten hurtigbåt vil to i vår familie ikke rekke jobb og skole, og når yngstemann begynner på videregående skole, vil vi trolig måtte flytte, skriver Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef i Stavanger, i en uttalelsene.