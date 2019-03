Utsolgt igjen - 7500 stiller til start i Ryfastløpet

– Dette er veldig kjekt, sier en fornøyd Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast-prosjektet.

Det var Eiterjord selv som hadde idéen til det som blir verdens første undersjøiske halvmaraton. 5. oktober - et par måneder før tunnelene åpnes for trafikk - slippes folk med joggesko gjennom.

2. januar var det forhåndsannonserte taket på 5000 deltakere nådd. Idrettslagene MIL og Staal er hovedarrangør for Ryfastløpet, i tett samarbeid med Statens vegvesen, IL Skjalg og Stavanger Skiklubb. De bestemte seg for å utvide med 2000 ekstra plasser. Nå er også disse tatt. I tillegg er det plass til 500 deltakere fra sponsorer og andre gjester. Totalt 7500 kan altså stille på startstreken.

– Blir det flere utvidelser?

– Ingen kommentar, sier Gunnar Eiterjord og humrer.

Han viser til at det er satt av 500 plasser til sponsorene, og det ikke er sikkert at alle disse blir brukt. Dermed kan det ennå være et ørlite håp for etternølere.

Påmeldingen til to barneløp og to rulleskirenn fortsetter. Her er det ennå plass.

Med 7500 deltakere, fra minst 24 nasjoner, på startstreken, er Ryfastløpet en av de største løpsfestene i landet. Birkebeinerløpet hadde 6500 deltakere på halvmaraton i 2015 og rundt 10.000 deltakere til sammen. Grete Waitz-løpet i Oslo var et av verdens største mosjonsløp og samlet hele 40.000 deltakere på det meste. Men i dag er det ikke mange løp i Norge som kan vise til 7500.

– Veldig kjekt for idrettslagene, som får masse gode inntekter, sier Gunnar Eiterjord.

Fem arrangement

Ryfastløpet: Starten går fra gamle Gamlingen på Kiellandsmyra i Stavanger, og målområdet er på Solbakk i Strand. Før løperne kommer så langt skal de løpe 21 kilometer gjennom Hundvågtunnelen (5,7 kilometer) og Ryfylketunnelen (14,3 kilometer). Temperaturen i tunnelene er rundt 12 grader, og det blir drikkestasjoner på Hundvåg etter rundt 6 kilometer og i bunnen av Ryfylketunnelen, 292 meter under havoverflaten etter rundt 16,5 kilometer.

Barneløp i Stavanger: 1 km med start fra Kiellandsmyra/«gamle» Gamlingen i Stavanger (samme stad som halvmaraton). Barna springer inn i Hundvågtunnelen, snur og kommer tilbake i det andre tunnelløpet. Mål er der starten er.

Barneløp i Strand: 1 km med start på Solbakk, ned i Ryfylketunnelen ene løpet, og opp det andre løpet.

Motbakkerenn rulleski for barn: 1 km. Start i Ryfylketunnelen 1 km fra Solbakk – og opp til Solbakk.

Motbakkerenn rulleski 4,5 km: Start i Ryfylketunnelens dypeste punkt (292 m.u.h.) og opp til Solbakk.