Bavaria får bli matbutikk på Bryne

Det går fram av en prinsippavklaring som torsdag legges fram for lokal utvikling, kommunens fagutvalg for byggesaker.

I dette glemte, men sentrale området skal det stige opp en ny bydel.

Store areal, ny bruk

Foreløpig er det ikke klart hva som kommer. Men hele området mellom Bryne stadion og skolen på Rosseland i øst skal nå transformeres.

Her ligger anlegget etter Time vgs, som i sin tid var Vestlandets største yrkesskole. Det ble kjøpt av kommunen, og står nå tomt i påvente av nye prosjekter.

Kommunen har også andre, store areal - mot skolen på Rosseland og mot byen, der kommunen har en eiendom som fungerer som lager og base for driftsavdelingen

Hvis kommunen velger å selge noe areal til private utbyggere, kan det gi penger til egen kasse eller kanskje finansiere en ny, stor svømmehall. Dette anlegget henger nå i en tynn økonomisk tråd, men skal koste 121 millioner kroner og stå ferdig om bare tre år, nettopp i dette området som også huser Timehallen.

Bare mat?

Nå legger kommunen opp til at kvartalet også kan ha handel, men nå kun for Bavaria- anlegget. Eiendommen er avsatt til blandet formål, bolig, næring samt privat/ offentlig tjenesteyting. Men 24. januar i år, en måned etter at planarbeidet ble varslet, kom det et ønske om å etablere en dagligvarebutikk/nærbutikk i prosjektet.

Dette var i strid med kommunedelplanen for Bryne sentrum, og kommunen ba derfor om en uttalelse fra Fylkesrådmannen.

Etaten oppfatter avviket som et «tomtebytte», da det ikke planlegges noen dagligvarebutikk lenger nede i gata.

Husk plass for sykler med tilhenger

-Ny lokalitet synes å være egnet til å betjene det nærliggende boligmiljøet, der det er relativt mange boliger i gangavstand. Det er derfor ikke vesentlige innvendinger herfra mot at det åpnes for dagligvarebutikk, skriver Fylkesrådmannen.

Han gjør likevel oppmerksom på at biltrafikk til slike målpunkt normalt vil øke, og at trafikksikkerhet krever ekstra oppmerksomhet. Det bør av denne grunn også legges godt til rette for sykkelparkering, og det anbefales å avsette plass for lastesykler og sykler med tilhenger.

Over 100 boliger

Men først og fremst skal Bavari åpne for 11.000 kvadratmeter bolig. Det understrekes at form og uttrykk ikke er satt, men det planlegges fire-fem byggetrinn, hver med 20-30 boliger, fra fire til sju etasjer. Den høyeste delen er tenkt mot Timehallen.

Ark Vest

Bavaria selv er leietaker i bygget, og understreker at de på ingen måte er på vei ut av Bryne.

– Vi vil bli mer synlige i området og vi trenger et bygg som er mer optimalt for kundene våre enn det vi har i dag. Derfor er vi nå i dialog med flere som tilbyr oss ny plass sentralt rundt Bryne, sier Jone Hana, daglig leder i Bavaria Bryne, som ikke kan si noe om framdriften før ny avtale er landet.

