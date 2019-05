Tesla vingefast i vaskehall

Eieren av en Tesla Model X var uheldig med bilvasken dagen før 17. mai.

Mens bilvasken var i gang, gikk plutselig vingedøren på venstre side opp av seg selv og satte seg fast i vaskemaskinen.

Uhellet skjedde på Shell-stasjonen på Madlaveien i Stavanger.

– Vi tror at en sensor i bilen kan ha blitt truffet av en vannstråle, slik at døren gikk opp. Antakeligvis hadde ikke kunden låst dørene før bilvasken, sier Thomas Danielsen, kategoriansvarlig for bilvask i St1, som driver alle Shell-stasjonene i Norge.

At dører og vinduer bør være lukket under bilvask, er gammelt nytt for de fleste, men kanskje ikke at dørene bør være låst.

Leserbilde

– Ved inngangen til vaskehallene våre står det fem punkter om hva man bør huske på under bilvask, og der står det at dørene bør være låst, sier Danielsen.

Danielsen har fått opplysninger om at vingedøren ble skadet, men ikke hvordan bilen ble satt fri igjen.

– Det blir nok en forsikringssak, og så blir det opp til forsikringsselskapet å vurdere hvem som hadde skylden for uhellet.

Aftenbladet har ikke kommet i kontakt med bileieren.