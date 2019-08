Ingvild Bolme har alltid vært hestejente. I 1989 var hun 11 år gammel. Familien tok henne med ut til Gustav Rege på Sola. Hun skulle få velge seg en ponni.

– Denne dagen husker jeg som om det var i går. Inne i fjøset til Rege var det flere ponnier på rekke og rad. Midt blant dem stod en nydelig svart ponni uten navn. Jeg falt pladask for den litt pjuskete hingsten, og det ble raskt avgjort at han skulle bli min nye venn. Jeg ga ponnien navnet Valiant Star.

Navnet «Star» kom fra den den hvite stjerna hesten hadde i pannen under luggen. Hun forteller at de ble bestevenner. Hun hadde den med over alt.

Privat

– Vi holdt tikken med ham. Dersom vi kløp ham på baken, snudde han seg og løp etter oss å «bet» oss i rumpa. Så bråstoppet han og ventet til vi skulle løpe etter ham igjen, sier hun og ler.

Stallen lå ikke langt hjemmefra. Hver dag syklet hun fra boligen som lå i nærheten av sverdene i Hafrsfjord. Så fikk Valiant bli med hjem mens hun spiste middag. Da gikk den gjerne rundt i hagene til folk, noe naboene syntes var trivelig. Valiant var som en hund. Han var hennes bestevenn.

Hvor ble den av?

Årene gikk og Ingvild vokste etter hvert fra sin kjære ponni. Han ble solgt for at hun skulle få seg en større hest. Det var hjerteskjærende, men den skulle bli i distriktet, så hun kunne besøke den. Nå skulle Valiant bo på Tonstad.

Men hun fant den aldri igjen. Noen mente den var flyttet til Vikeså, men heller ikke her klarte hun å finne den.

– I mange år så jeg etter Valiant hver gang vi var på Tonstad, og det var ikke en eneste gang vi passerte Vikeså uten at jeg tenkte på ham.

Men årene gikk og de ble etter hvert så mange at hun ga opp. Valiant måtte være død. Ingen hester ble mange og tretti år gamle.

Privat

Til Luster

I 2017 satte hun og datteren seg i bilen og kjørte til Luster i Sogn og Fjordane. Fotointeresse fikk henne til å ta inn på Luster Sanatorium. En annen interesse er å søke med metalldetektor. Hun fikk lov til å søke på gården til et par hun kaller Siw og Harald. Hun fant øyeblikkelig tonen med Siw. Hun er fra Bryne, og Ingvild har mange minner fra Jæren. Så viste det seg at paret i Luster hadde hester. Ville Ingvild se dem?

På et jorde sto en eldgammel ponni. Det var selvsagt ikke Valiant. Den måtte i så fall ha vært rundt 34 år, og dessuten var denne litt grå i pelsen og det var ikke Valiant.

– Jeg spurte Siw om hesten. Hun fortalte at den kom fra et sted i Rogaland. Kanskje det het Vikeså.

Hun løp ut igjen og bort til den gamle hesten. Ingvild løftet på panneluggen, og der så hun stjerna. Stjerna som ga hesten navnet Valiant Star.

– Jeg fikk sjokk. Det ble gledestårer og gisping etter luft, helt ufattelig! Jeg kunne ikke tro at det er sant! Valiant, min Valiant! Ingen ord kan beskrive det jeg følte. Jeg ga opp håpet for mange år siden, men nå skjedde det likevel og det 26 år etter at jeg så ham sist! Han er i dag 36 år, helt utrolig! Jeg kan enda ikke forstå at det er sant.

Privat

Farvel

I sommer reiste hun på nytt besøk til Luster og sin kjære hest fra barndommen. Hun hadde fått beskjed om at den hadde sluttet å ta til seg næring. Nå levde den på lånt tid.

– Jeg fikk tatt avskjed, men det var utrolig trist å se den i speilet da vi kjørte ut av tunet og vite at dette var siste gang jeg så ham. Samtidig har jeg så mange gode minner, og det er en trøst.

Ingvild Bolme fatter ennå ikke at hun fant ham igjen. Langt, lang hjemme fra bor den gamle ponniene hennes på gården der hun tilfeldigvis driver søk med metalldetektor.

– Det må være lettere å vinne i Lotto, sier hun.