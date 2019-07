Politiet måtte stanse båtfest

Allerede klokken 2 natt til lørdag tok bekymrede vektere kontakt med politiet da en temmelig bedugget mann startet opp en fritidsbåt som lå fortøyd i Vågen i Stavanger sentrum. Vekterne fryktet at mannen ville kjøre av sted med båten i beruset tilstand.

Politiet kom til stedet og beordret motoren avslått. Det var ikke båteieren som hadde startet motoren og politiet viste bort en 32 år gammel mann fra stedet.

Fortsatte festen

Mannen lusket derimot tilbake til båten seinere på natta og festen fortsatte. Klokken 5.22 får politiet nye meldinger om åpenbar krangling og høylytt bråk fra båten. De velger da å avslutte festen og tømme og låse båten. Tre av festdeltagerne ble bortvist fra sentrum, mens en 26 år gammel mann ble tatt med til arresten for natten. Mannen er blitt anmeldt for å ikke etterkomme politiets pålegg.

– Generelt hører folk etter hva vi sier og rusler hjem, men her var det noen som ikke forsto at festen var over, sier operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

Operasjonslederen forteller ellers at politiet har hatt en del mindre oppdrag i løpet av natten.

– Natt til lørdag er det alltid nok å gjøre, sier Ask.

Venter mer trykk

Den kommende uken arrangeres Gladmat-festivalen i Stavanger, og da blir det enda flere folk i sentrum.

– Det blir mer trykk under Gladmat. Samtidig er det mange «ordentlige» folk som kommer under Gladmaten og de fleste av disse oppfører seg fint og greier å ta vare på seg selv, sier operasjonslederen.