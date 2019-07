Arild Hervik, Stavanger, er 70 år

Arild Hervik er siviløkonom av utdannelse. Han har utmerket seg som professor i økonomi ved både Høgskolen i Molde i nær 40 år, Handelshøyskolen BI og Norges handelshøyskole (NHH). Han har bidratt med omfattende samfunnsøkonomiske analyser gjennom 40 år.

Hervik ble i 2015 slått til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han har deltatt i 17 offentlige utredninger og ledet 13 av dem.

Fredag 19. juli rundet Arild Hervik 70 år.

Fortsatt «Siddis»

Arild Hervik ble født i Stavanger av foreldre Peder og Helene Hervik og vokste opp i Feisteinveien like ovenfor Bjergsted. Han gikk i sine unge år på Kampen folkeskole og tok deretter artium ved St. Svithun gymnas.

Etter endt militærtjeneste dro han over fjellet til Oslo der han tok sosialøkonomisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. Der møtte han sin Synnøve fra Ålesund som han fortsatt er gift med. Arild Hervik har oppigjennom årene holdt god kontakt med sin gamleby, og vært mye på besøk hos sine søsken så lenge hans helse har tillatt det. Stavanger-dialekten har han også tviholdt på, mens innen fotball har Viking sunket ned en plass til fordel for Molde. Nå står Viking hans hjerte nest nærmest. Vi kan såvidt tilgi ham det.

Hurtigst i sin årsklasse

Hervik var i sine unge år aktiv friidrettsutøver, da spesielt innen sprint. Han var hurtigst i kretsen på 60 og 100 meter i sin årsklasse og har vunnet flere større stevner. Kanskje var han inspirert av sin slektning Bjørn Hervik Nilsen, som i en årrekke holdt norgesrekorden på 100 meter med tiden 10,3.

Assistent for nobelprisvinner

Gjennom sin karrière har Arild Hervik undervist som professor ved både Høgskolen i Molde, Handelshøyskolen BI og Norges handelshøyskole (NHH).

Han var tidligere vitenskapelig assistent for filosofen Arne Næss og nobelprisvinneren Trygve Haavelmo. I tillegg til det har han jobbet ved Statistisk Sentralbyrå, Saga Petroleum og Møreforskning Molde AS.

To fagområder

Samfunnsøkonomiske analyser

Hervik har vært en sentral del i utarbeidelsen av samfunnsøkonomisk analysemetodikk knyttet til luftfart, veiutbygging, jernbane og sjøtransport. På 1980-tallet var han leder for en forskergruppe som utarbeidet en metodikk for økonomisk verdsetting av miljøvirkninger. Dette arbeidet var forut for sin tid, og ikke registrert internasjonalt før senere.

I flere år har han forsket på den regionale maritime klyngen i Møre og Romsdal.

Offentlige utvalg

Hervik har ofte blitt valgt til å gi faglige innspill innen offentlig politikk. Han har deltatt i hele 17 offentlige utredninger og departementsoppnevnte ekspertutvalg. Han har ledet 13 av dem.

I 2015 ble Hervik slått til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Fra og med hans bursdag sist fredag går han over som professor emeritus i samfunnsøkonomi med utgangspunkt i sitt virke ved Høgskolen i Molde.