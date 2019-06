Ikke greit, sa Time kommune om Greater Stavanger, men går ikke ut

Greater Stavanger AS har siden 2009 koordinert og samarbeidet om strategisk næringsutvikling i et partnerskap, bestående av 16 kommuner i regionen.

Men på Jæren har flere politiker følt at de får for lite igjen for pengene. Og Time må ut med rundt 650.000 kroner i året for å være med i selskapet.

– Dette er for mye, mente Time formannskap som på siste møte vedtok å gå ut med knappest mulig flertall, fem mot fire. Bare Høyre og KrF ville bli med videre.

Her snur det

Endelig vedtak måtte gjøres i kommunestyret tirsdag kveld:

– Dette er en årlig driftsutgift, vi har en utfordring om å se hvor vi kan spare penger i kommunen, og derfor stemte vi sist for å kutte ut støtte til Greater Stavanger, forklarte Lars Enevoldsen (Ap).

Men han hadde etterpå blant annet kontaktet industrigrunder Inge Brigt Aarbakke, som mente samarbeidet hadde gitt hans bedrift bedre innkjøpsordninger.

-Det viktigste er at innbyggerne har sikre jobber. Hvis medlemskapet kan føre til at ti personer får jobb, vil jeg snu og støtte dette nå, sa Enevoldsen, men partiet var splittet.

Godt for Rogaland

– Det som er godt for Rogaland, er godt for Time, poengterte Sverre Heskestad (H).

Men han mente Greater Stavanger hadde vært klønete med å fortelle hva de bidrar med for Time kommune.

-Løfter Greater Stavanger oss opp? Svaret er at vi heller bør få til noe sjøl, at vi bør gjøre Jæren større, var budskapet fra Anne Brit Ree (Ap).

Mens varaordfører Sverre Risa (KrF) ble svært urolig da formannskapet vedtok å gå ut, og han framsatte på ny forslaget om å bli værende.

Skeptisk

Geir Pollestad (Sp) la ikke skjul på at hans parti er skeptisk til Greater Stavanger. Han mente gode konjunkturer var årsaken til at det nå går godt med næringslivet, ikke Greater Stavanger.

– Det er sunt å ha en sunn skeptisk til Greater Stavanger, sa Pollestad.

Også Petter Lorentz Stabel (Frp) var skeptisk, men signaliserte at også han likevel kunne bli med på en runde til.

Dermed var det klart at Greater Stavanger fortsatt har tillit i Time kommune. Bare 4 fra Sp og 3 fra Ap, til sammen sju representanter, stemte for å gå ut av felleskapet.