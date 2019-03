19-åring pågrepet etter trusler mot flere vgs-elever

Søndag ble et bilde av en person med våpen lagt ut på en fellesgruppe på Snapchat for elever ved en videregående skole i Stavanger. Til bildet er det en tekst som advarer elever mot å komme til skolen.

Pågrepet

Politiadvokat Mads Lerum bekrefter overfor Aftenbladet at politiet søndag mottok melding om trusselen, og at saken er under etterforskning.

– Mandag kveld ble en 19 år gammel gutt pågrepet og siktet for å ha fremsatt trusler. Han sitter nå i arresten i påvente av å bli avhørt, sier Lerum.

Den siktede 19-åringen er tidligere bøtelagt for bruk av narkotika.

Vanlig skole mandag

I en tekstmelding til sine elever opplyser skolen at det ble mottatt en trussel søndag. “Politiet har avklart saken. NN (den aktuelle skolen) har vanlig skole i dag, mandag”, står det i meldingen.

– Vi ble varslet om en mulig trussel mot skolen og vurderte det slik at vi måtte henvende oss til politiet. De har fulgt opp og avklart saken, sier rektor ved den aktuelle skolen, som ikke ønsker å kommentere hendelsen utover dette.

Ransaking

19-åringen er siktet for brudd på straffeloven paragraf 263. “Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil ett år.”

Lerum bekrefter at det i forbindelse med saken er ransaket hjemme hos siktede.

- Jeg ønsker ikke å uttale meg om eventuelle funn, sier politiadvokaten.