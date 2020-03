Klar for et nytt, lokalt turmål?

Ut en tur hver dag er lurt. Alene eller med få. Godt for kropp og sjel - og kanskje for husfreden?

Vi holder en meters avstand til den vi går med og de vi møter. Et par meter hvis du hoster (fortsatt i papir) og snufser, eller jogger og svetter. Pust pes pust pes, vet du.

La oss være rause og gode med hverandre der ute. Et glimt i øyet og et lite smil må gjerne smitte på mer enn to meters avstand.